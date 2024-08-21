Відомий продюсер розповів про військову підготовку і чому перестав писати про війну у соцмережах

Євгену часто закидають, що його блог в Instagram складається лише з рекламних інтеграцій, а дописи про війну у бізнесмена майже не з’являються.

Таллер каже, що не розуміє, з чого люди роблять такі висновки.

"Не знаю, звідки з'явилося це твердження…. Або люди не стежать, або оцінюють суто за профілем. Але це неправда. Так, останнім часом у стрічку я не публікую…", - сказав ведучий.

А ось в stories, говорить продюсер, він постійно підтримує збори. Зокрема, нещодавно відкрив збір для брата, який служить у ЗСУ.

Євген Таллер (фото: instagram.com/tallertv)

"Я регулярно роблю багато речей, про які не говорю. Я розумію, чому для людей важлива звітність там, де блогери збирають кошти на допомогу війську разом зі своєю аудиторією. Але коли йдеться про допомогу, яку я роблю зі своїх доходів, не вважаю, що треба щоразу про це звітувати", - поділився підприємець.

"Це ж не як суші в ресторані: якщо не сфоткав, значить, не з'їв. Донатити - це не щось "надзвичайне", чим ти маєш поділитися. Це зараз адекватна норма для всіх українців. У нас же дві крайнощі: розказуєш, що робиш, - піаришся, не розказуєш - значить, нічого не робиш", - додав він.

Також Євген висловився стосовно військової підготовки. Каже, що ще не проходить її, однак планує найближчим часом, бо це дійсно важливо.