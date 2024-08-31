"Наша свадьба с любимой": Тринчер сделала неожиданное заявление о личной жизни

Анна Тринчер решила удивить поклонников заявлением о личной жизни. Так, она устроила совместное с подругой и блогершей Дианой Глостер день рождения, показала кадры с празднования и в подписи к ним смело ответила хейтерам.

Тринчер высказалась на тему личной жизни

Исполнительница, которая развелась с Александром Волошиным, ответила на вопросы подписчиков касательно дел сердечных. Как можно заметить, звезда опубликовала фото с мероприятия, подписанные словами "Свадьба с любимой".

Однако, кроме высмеивания таким образом своих недоброжелателей, знаменитость все же решила раскрыть некоторые детали личного.

Фото с двойного дня рождения (Фото: instagram.com/annatrincher_official)

В частности, Анна отметила, что сейчас ее сердце свободно, а в будущем она пока не планирует никакую свадьбу.

"Да, повела меня дорожка в другую сторону после развода и осознания, что рядом с мужем мне нет места и общих ценностей… Именно такое сообщение хотели бы видеть мои хейтеры, которым или нечем заняться; или свадьба двух женщин звучит интереснее, нежели двойной день рождения двух подруг; или и то, и другое. Но вынуждена вас огорчить: свадьбу во второй раз я не планирую, нет ни желания, ни избранника, ни избранницы…", - написала Анна.

"Меньше с тем, делать двойной день рождения с моей Дианой Глостер было лучшим решением. Всем спасибо за теплые слова, за ваше присутствие и за то, что абсолютно каждый из вас влияет на мою жизнь и формирование. Каждый вносит свое тепло, свое мировоззрение и свои мысли", - также говорится в ее публикации.

Фото с праздника (Фото: instagram.com/annatrincher_official)

На серии праздничных снимков Тринчер и Глостер появились в похожих нарядах молочных оттенков, которые состояли из блестящих топов и юбок или шорт.

Гости тоже учли дресс-код (Фото: instagram.com/annatrincher_official)

Напомним, в браке с Александром Волошиным Тринчер была в период с сентября 2022 года по декабрь прошлого года. Предложение теперь уже своей бывшией избранницые блогер сделал в октябре 2021 года.

После развода Анна не скрывает, что получает от пользователей кучу вопросов относительно личной жизни, а потому теперь она нашла "хитрый" способ на них ответить.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

До брака с Волошиным Анна встречалась с актером Богданом Осадчуком, с которым познакомились на съемках того сериала "Школа". Их романтические отношения продолжались с 2018 по 2020 год.