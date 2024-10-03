Известный дизайнер рассказал о скандале с Могилевской: "Это ужасно"

Могилевская устроила скандал Залевскому

"Она выиграла тогда только "Славянский базар" и приехала такая - прима-королева. И для обложки какого-то журнала была такая идея, что Наталья сидит на рассвете на дороге", - вспомнил Алексей.

Он приехал делать макияж певице, а та начала демонстрировать собственные прихоти. По словам дизайнера, Могилевская откровенно капризничала.

"Я рисую ей глаза, а она: "Как вы красите, это ужасно, так не красят, так не модно, не актуально". А потом говорит, прошло несколько лет: "А ты был прав". Так мы с ней познакомились, потом не общались", - рассказал Алексей.

Залевский высказался о конфликте с Могилевской (скриншот)

Затем они вместе начали работать на проекте "Шанс". Там Могилевская была звездным наставником, а Залевский помогал участникам создавать сценические образы. На шоу певица и дизайнер начали дружить, они даже праздновали вместе Новый год.

"А потом она как-то так резко все отключила и все", - отметил Залевский.

Могилевская не звонила ему даже тогда, когда все узнали о его болезни. Зимой Залевский раскрыл свой диагноз и рассказал, что может оказаться прикованным к постели.

И сам дизайнер не берется объяснять такое поведение бывшей подруги. По словам Залевского, это вопрос исключительно к ней.

"За этот период моей жизни я сделал для себя такой маленький принцип: если люди не интересуются моей жизнью, то почему я должен интересоваться их? И поэтому я людям, которым я интересен, они знают мой номер. Они всегда могут мне позвонить, я отвечу, если смогу. Если не смогу - отвечу позже", - объяснил Алексей.

Что известно о болезни Залевского

В феврале этого года стало известно, что дизайнеру диагностировали некроз костей. Серьезная болезнь нуждается в лечении и операциях. Впрочем, это недешево и гарантий, что все хирургические вмешательства обойдутся без негативных последствий, нет.

Залевский рассказывал, что не хочет просить у друзей или родственников деньги на лечение, ведь считает, что сейчас в помощи нуждается очень много людей, среди которых - военные, получившие ранения на фронте.