На YouTube появилась возможность играть в игры, но не для всех

Владельцам подписки Premium на YouTube предоставили доступ к набору онлайн-игр. В них можно играть как через браузер, так и с помощью мобильного приложения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

Что известно о новых изменениях

Новая функция, получившая название Playables, позволяет пользователям запускать легкие игры прямо в видеосервисе YouTube. Это инновационное дополнение уже доступно определенной аудитории по всему миру.

В настоящее время представлено ограниченное количество игр разных жанров, включая головоломки, гонки и аркады, среди которых известна Angry Birds: Showdown. Общее их количество составляет 37.

Часть игр, представленных на YouTube (фото: Х/photonstorm)

Одним из привлекательных аспектов нововведения является отсутствие необходимости скачивать игры, поскольку все они работают непосредственно в браузере или мобильном приложении. Playables призвана привлечь еще больше пользователей в YouTube, особенно среди детей.

Как запустить игры в YouTube (скриншот)

Функция введена в режиме эксперимента и бета-тестирование завершится 28 марта. К этому времени Google сможет определить, насколько нововведение популярно среди пользователей, после чего будет принято решение о дальнейшем развитии игрового направления в YouTube или об удалении функции.

Чтобы первым получить доступ к YouTube Playables, нужно быть подписчиком YouTube Premium. Также необходимо зарегистрироваться в программе тестирования новых функций.