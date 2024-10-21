Билозир призналась, как отказ от русского языка повлиял на ее карьеру: "Я это делала не из-за протеста"

Оксана Билозир, которая недавно высказалась о позиции Софии Ротару , также затронула тему языкового вопроса. Знаменитая певица, как известно, не пела на русском, и объяснила, не жалеет ли о таком своем решении.

Билозир прокомментировала языковой вопрос

Она отметила, что выросла в украиноязычной семье, а потому отказ от русского - это не протест, а скорее любовь к "своему".

"Не было какого-то протеста, я это делала не из-за протеста, а из-за любви к "своему". Просто любила свое. Мне нравился мой язык - я с ним естественная, органическая. Я из полностью украиноязычной семьи. У меня мама была певицей, то есть я росла в этой культуре. И мне это очень хотелось, я просто любила это делать - петь на своем языке", - объяснила знаменитость.

Еще в начале своей карьеры исполнительница поняла, что для большого успеха нужно было адаптироваться к системе соцреализма, где советский человек должен быть исключительно русскоязычным.

"Я бы могла иметь очень хорошую карьеру... Тебе создавались все возможности и предоставлялись все блага для того: радио, телевидение, участие в концертах, престижные места для выступлений. Например, "Дворец Украина", у нас там, еще до 1991 года, проходило очень много разных концертов... Мы всегда участвовали, но обычно это было где-то в начале или внутри концерта, чтобы такое неприметное, как связка между какими-то "крутыми" певцами", - рассказала она.

Оксана Билозир с самого начала карьеры отказалась от русского языка (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Оксана добавила, что ее отказ от русского языка означал, что она будет иметь определенный уровень славы, но становиться "системной артисткой", как большинство, она не захотела. Она ответила отказом и отметила, что не жалеет о таком решении.

"Я себе сказала "нет", зачем это мне. Я хочу работать для своего народа, для своих людей, своей культуры. Мне хватит места, хватит финансов для того, чтобы жить комфортно", - поделилась певица.

"Хотя мне было жаль, что украиноязычный контент так мало представлен. Хотелось его дополнить, хотелось, чтобы он был на всеукраинском уровне. Уже спустя годы поняла, что моя миссия, миссия многих моих коллег, тогда была, может, не сознательная, но миссия - сформировать фундамент для Украины, самодостаточной, национальной, потому что наша культура очень богата", - подчеркнула также она.

Звезда украинской сцены отметила, что сейчас, на фоне противостояния российской агрессии, именно культура имеет важное значение и проявляется через нас.

"И эта проявляющаяся у нас культура дает нам, поколениям, возможность выживать. Эта мистическая связь культуры, когда я только начинала, она меня наполняла", - призналась артистка.

Оксана Билозир вспомнила начало своей карьеры (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Напомним, Оксана Билозир начала свою карьеру в 1977 году в роли солистки самодеятельного ВИА "Ритмы Карпат", также была солисткой других музыкальных коллективов.

Первую сольную пластинку вместе с ансамблем "Ватра" она выпустила в 1985 году. В 1993 году в Канаде вышел компакт-диск Билозир под названием "Украиночка" , который в Украине выпустили только через два года. В 1994 году она получила звание народной артистки Украины.