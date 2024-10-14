"Моя боль". Жена Дяди Жоры объяснила, почему их дочь до сих пор общается на русском
Жена украинского шоумена Дяди Жоры Наталья Мичковская объяснила, почему одна из их дочерей продолжает общаться на русском языке.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью тренера и эксперта в области здорового образа жизни Алине Доротюк.
По словам Натальи, они в семье общаются исключительно на украинском языке. А их дочь Ульяна, когда они переехали из Хмельницкого в Киев, даже не знала о существовании русского.
"Для моего ребенка в 6 лет русский был другим языком. Но случилось русификация. Она была в среде и появились дети, с которыми она общалась на русском. Но, к счастью, основное ее общение, друзья, разговаривали на украинском языке", - поделилась Мичковская.
У второй дочери, призналась тренер, ситуация со сверстниками оказалась сложнее.
Дочери Дяди Жоры (фото: instagram.com/dyadya_jora)
"На перемене у нее ни одной подруги не было, которая общается на украинском. Все на русском. Тогда еще был 2014 год, много переселенцев было из Донецка и Луганска, поэтому все общались на русском. Но дома - нет", - рассказала Наталья.
Впрочем, когда она слышит язык врага из уст Устины, всегда делает замечание.
"Меня это раздражает, она знает. Но если она с друзьями сидит в кафе, общается с подругой на русском и к ней подходит официант, она переходит на украинский. Но я делаю замечание и это моя такая боль. Мы можем поссориться, потому что она знает, что в этом плане я очень придирчива", - поделилась жена шоумена.
Относительно использования российского контента, избранница Дяди Жоры уверяет: у них в семье никто не слушает исполнителей из РФ и не смотрит сериалы.
Что известно о семье Дяди Жоры
Шоумен, ведущий, певец и актер Дядя Жора является примерным семьянином. Со своей супругой Натальей Мичковской он знаком с юных лет, когда и зародилась их история любви, длящаяся уже более 20 лет.
Пара встретилась в Хмельницком, родном городе, где они сначала дружили на протяжении четырех лет, а потом начали встречаться, что привело к свадьбе.
У них трое дочерей: Ульяна, Устина и Амина. По словам Натальи, именно Вадим выступил инициатором рождения каждого из детей.
Дядя Дора с семьей (фото: instagram.com/dyadya_jora)
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