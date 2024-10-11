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Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Пятница 11 октября 2024 19:01
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Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото) Самые красивые мужчины в мире 2024 (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва снова составил рейтинг ТОП-10 самых привлекательных мужчин, основываясь на принципах золотого сечения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Леонардо да Винчи в свое время ввел понятие "золотого сечения лица", утверждая, что все в мире подчиняется геометрическим пропорциям.

Принцип золотого сечения лица состоит в гармоничном разделении отрезка на несколько частей.

Опираясь на это, британский пластический хирург составил рейтинг ТОП-10 самых идеальных мужских лиц. Первое место занял 34-летний актер Аарон Тейлор-Джонсон, пропорции которого соответствуют идеалу на 93,04%. Ему прочат роль нового Джеймса Бонда во франшизе об агенте 007,

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Аарон Тейлор-Джонсон (фото: instagram.com/aarontaylorjohnson)

Вторую позицию в рейтинге занял Люсьен Лависконт, известный по сериалу "Эмили в Париже", черты которого соответствуют стандартам красоты на 92,41%.

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Люсьен Лависконт (фото: instagram.com/its_lucien)

Третье место досталось Полу Мескалу, звезде нового фильма "Гладиатор", а на четвертой строчке оказался Роберт Паттинсон.

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Пол Мескал (фото: Википедия)

Интересно, что Паттинсон, известный по роли Эдварда Каллена в "Сумерках", уже признан самым красивым мужчиной 2020 года.

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)Роберт Паттинсон (фото: instagram.com/robertpattinsonofficial)

Кто еще вошел в топ-10

  • Джек Лауден - 90.33%

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Джек Лауден (фото: instagram.com/jack.lowden)

  • Джордж Клуни - 89.9%

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Джордж Клуны​ (фото: Википедия)

  • Николас Холт - 89.84%

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Николас Холт (фото: instagram.com/nicholashoult)

  • Чарльз Мелтон - 88.46%

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Чарльз Мэлтон (фото: instagram.com/melton)

  • Идрис Эльба - 87.94%

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

​​ Идрис Эльба (фото: instagram.com/idriselba​​)

  • Шахрукх Кхан - 86.76%

Известный актер признан самым красивым мужчиной в мире: как он выглядит (фото)

Шахрукх Кхан (фото: instagram.com/iamsrk​​)

Узнайте, как выглядят красавицы из фильмов о Гарри Поттере.

Также смотрите, как изменилась выглядящая воровка Серсея из "Игры престолов".

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