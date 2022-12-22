Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)
Самые известные локации туристов в мире отключили освещение в знак поддержки Украины. В темноту погрузились Колизей, Сиднейская опера, здание Европарламента, а также главные елки ведущих столиц мира.
Как выглядят исторические здания мира без привычной иллюминации - смотрите ниже в материале Styler.
Что известно об акции
21 декабря самые популярные локации мира выключили свет в знак солидарности с Украиной. Акция называется #LightUpUkraine, а ее организаторы поставили цель собрать средства на покупку генераторов для украинских больниц.
Символично, что действо тьмы прошло именно в самую длинную и темную ночь года.
В общей сложности к акции присоединились более 60 известных локаций планеты, среди которых даже такие учреждения как штаб-квартиры НАТО и ЕС, здание Европарламента и т.д.
Обесточенное здание Совета ЕС (фото: twitter.com/CharlesMichel)
Больше всего локаций потушила соседняя Польша. В Кракове погас подсвет Мэрии города, Ратуши, Мариацкого Костела, Суконных Рядов, Кургана имени Костюшко и пешеходного моста имени Бернатка.
По решению города Кельце, была отключена праздничная иллюминация на Площади Рынок и центральная елка. В Катовице также погасила свои огни праздничная елка и центральный стадион города.
Темная мэрия Кракова (фото: facebook.com/UKRinKrakow)
Отмечается, что свет выключался всего на несколько минут. Таким образом, партнеры UNITED24 хотят привлечь внимание к блекаутам в Украине и поощрить граждан других стран донатить средства.
Неосвещенный амфитеатр Колизей в Риме (фото: facebook.com/rus.embassy.italy)
Вместе с туристическими локациями страны отключили и праздничное уличное освещение. Так, темными стали главные рождественские елки Нью-Йорка, Лондона, а также в Праге, Риге, Софии, Вроцлаве, Турке, Вильнюсе.
К акции привлекли даже природные объекты, выключив подсветку на Ниагарском водопаде.
Водопад Ниагара во тьме (фото: twitter.com/NiagaraParks)
После того как освещение снова вернули, эти объекты подсветили сине-желтыми цветами, чтобы напомнить миру о продолжающейся войне в Украине.
Известные локации подсвечены цветом Украины (фото: facebook.com/nargis.vodud)
Раньше мы рассказывали о маленькой украинке, как отрезала полуметровую косу, чтобы помочь ВСУ на сложном направлении.
Читайте также об уникальной древней черепахе, найденной в одной из стран Европы.