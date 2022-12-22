Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)

Самые известные локации туристов в мире отключили освещение в знак поддержки Украины. В темноту погрузились Колизей, Сиднейская опера, здание Европарламента, а также главные елки ведущих столиц мира.

Как выглядят исторические здания мира без привычной иллюминации - смотрите ниже в материале Styler.

Что известно об акции

21 декабря самые популярные локации мира выключили свет в знак солидарности с Украиной. Акция называется #LightUpUkraine, а ее организаторы поставили цель собрать средства на покупку генераторов для украинских больниц.

Символично, что действо тьмы прошло именно в самую длинную и темную ночь года.

В общей сложности к акции присоединились более 60 известных локаций планеты, среди которых даже такие учреждения как штаб-квартиры НАТО и ЕС, здание Европарламента и т.д.

Обесточенное здание Совета ЕС (фото: twitter.com/CharlesMichel)

Больше всего локаций потушила соседняя Польша. В Кракове погас подсвет Мэрии города, Ратуши, Мариацкого Костела, Суконных Рядов, Кургана имени Костюшко и пешеходного моста имени Бернатка.

По решению города Кельце, была отключена праздничная иллюминация на Площади Рынок и центральная елка. В Катовице также погасила свои огни праздничная елка и центральный стадион города.

Темная мэрия Кракова (фото: facebook.com/UKRinKrakow)

Отмечается, что свет выключался всего на несколько минут. Таким образом, партнеры UNITED24 хотят привлечь внимание к блекаутам в Украине и поощрить граждан других стран донатить средства.

Неосвещенный амфитеатр Колизей в Риме (фото: facebook.com/rus.embassy.italy)

Вместе с туристическими локациями страны отключили и праздничное уличное освещение. Так, темными стали главные рождественские елки Нью-Йорка, Лондона, а также в Праге, Риге, Софии, Вроцлаве, Турке, Вильнюсе.

К акции привлекли даже природные объекты, выключив подсветку на Ниагарском водопаде.

Водопад Ниагара во тьме (фото: twitter.com/NiagaraParks)

После того как освещение снова вернули, эти объекты подсветили сине-желтыми цветами, чтобы напомнить миру о продолжающейся войне в Украине.

Известные локации подсвечены цветом Украины (фото: facebook.com/nargis.vodud)