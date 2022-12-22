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Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)

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Четверг 22 декабря 2022 11:18
Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото) Неосвещенная улица Киева (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Самые известные локации туристов в мире отключили освещение в знак поддержки Украины. В темноту погрузились Колизей, Сиднейская опера, здание Европарламента, а также главные елки ведущих столиц мира.

Как выглядят исторические здания мира без привычной иллюминации - смотрите ниже в материале Styler.

Что известно об акции

21 декабря самые популярные локации мира выключили свет в знак солидарности с Украиной. Акция называется #LightUpUkraine, а ее организаторы поставили цель собрать средства на покупку генераторов для украинских больниц.

Символично, что действо тьмы прошло именно в самую длинную и темную ночь года.

В общей сложности к акции присоединились более 60 известных локаций планеты, среди которых даже такие учреждения как штаб-квартиры НАТО и ЕС, здание Европарламента и т.д.

Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)

Обесточенное здание Совета ЕС (фото: twitter.com/CharlesMichel)

Больше всего локаций потушила соседняя Польша. В Кракове погас подсвет Мэрии города, Ратуши, Мариацкого Костела, Суконных Рядов, Кургана имени Костюшко и пешеходного моста имени Бернатка.

По решению города Кельце, была отключена праздничная иллюминация на Площади Рынок и центральная елка. В Катовице также погасила свои огни праздничная елка и центральный стадион города.

Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)

Темная мэрия Кракова (фото: facebook.com/UKRinKrakow)

Отмечается, что свет выключался всего на несколько минут. Таким образом, партнеры UNITED24 хотят привлечь внимание к блекаутам в Украине и поощрить граждан других стран донатить средства.

Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)

Неосвещенный амфитеатр Колизей в Риме (фото: facebook.com/rus.embassy.italy)

Вместе с туристическими локациями страны отключили и праздничное уличное освещение. Так, темными стали главные рождественские елки Нью-Йорка, Лондона, а также в Праге, Риге, Софии, Вроцлаве, Турке, Вильнюсе.

К акции привлекли даже природные объекты, выключив подсветку на Ниагарском водопаде.

Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)

Водопад Ниагара во тьме (фото: twitter.com/NiagaraParks)

После того как освещение снова вернули, эти объекты подсветили сине-желтыми цветами, чтобы напомнить миру о продолжающейся войне в Украине.

Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)Известные туристические места мира выключили свет, чтобы поддержать Украину (фото)

Известные локации подсвечены цветом Украины (фото: facebook.com/nargis.vodud)

Раньше мы рассказывали о маленькой украинке, как отрезала полуметровую косу, чтобы помочь ВСУ на сложном направлении.

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