Дмитрий Комаров показал, как праздновал Рождество с защитниками в Покровске (фото)

Дмитрий Комаров сейчас занимается созданием нового сезона проекта "Мир наизнанку. Украина". В одном из эпизодов ведущий расскажет о том, как проходит Рождество в Покровске - одном из самых напряженных мест на фронте.

"После насыщенного рождественского дня в Покровске хочу сказать главное: каждый из нас, сидя за столом в мирных городах в праздничные дни, должен помнить, что этот покой в тылу был бы невозможен без ребят, которые тоже очень хотят, но не могут быть с семьями за столом", - написал журналист.

Дмитрий Комаров с защитниками Украины (фото: instagram.com/komarovmir)

"Их очень важно ценить, уважать и не забывать, что просто сейчас, в эту секунду, сотни тысяч украинских военных не имеют полноценного праздника ради того, чтобы он был у страны", - добавил он.

Телеведущий также поделился, что нынешняя атмосфера в Покровске далека от праздничной - город живет в постоянном напряжении. Российские войска продолжают обстрелы, и избежать попаданий не удается.

Дмитрий Комаров с защитниками Украины (фото: instagram.com/komarovmir)

Несмотря на эти испытания, жители города не теряют веры в новогодние и рождественские чудеса, надеясь, что в следующем году праздники они встретят в мирной Украине.

"Атмосфера в городе не праздничная. Мрачная. Очень тревожная. Все простреливается. Все долетает. Нет ни одного безопасного квадратного сантиметра. Разве здесь до праздников? Но люди реально, искренне, без красивых слов, верят в лучшее, а также в рождественские и новогодние чудеса. Что следующее Рождество будет уже в мирное время, чего всем нам и желаем", - сказал Дмитрий.

Дмитрий Комаров с защитниками Украины (фото: instagram.com/komarovmir)