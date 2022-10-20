Известная украинская сеть супермаркетов сообщила о мошенниках: "проводят" опрос и розыгрыши

Как работает мошенническая схема

На этой неделе компания получила много обращений по поводу опроса фонда материальной помощи. Однако в сети заявили, что кто-то обманывает людей и притворяется "любимым Сильпо".

Также сообщили, что они не размещали опросы и розыгрыши на подозрительных сайтах.

"Дорогие, доверяйте только нашим официальным источникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всю интернет-коммуникацию "Сильпо" осуществляет только через официальные сайты:

silpo.ua

shop.silpo.ua

или в мобильном приложении "Сильпо" от разработчика SILPO-FUD, TOV для iOS и Android.

Украинцев призывают быть бдительными и не переходить по неизвестным ссылкам. К тому же, не нужно делиться непроверенной информацией в соцсетях и личных чатах.

Кроме того, если вы обнаружили мошенников, которые обманывают людей от имени сети, необходимо позвонить на горячую линию 0 800 301 707.

Сеть супермаркетов "Сильпо" сообщила о мошенниках (facebook.com/silpo)