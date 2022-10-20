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Известная украинская сеть супермаркетов сообщила о мошенниках: "проводят" опрос и розыгрыши

Украинцев призвали не доверять мошенникам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине известная сеть супермаркетов "Сильпо" сообщила, что мошенники от их имени проводят опрос фонда материальной помощи. Людей призывали не доверять неизвестным сайтам.

Об этом сообщили на странице сети в Facebook.

Как работает мошенническая схема

На этой неделе компания получила много обращений по поводу опроса фонда материальной помощи. Однако в сети заявили, что кто-то обманывает людей и притворяется "любимым Сильпо".

Также сообщили, что они не размещали опросы и розыгрыши на подозрительных сайтах.

"Дорогие, доверяйте только нашим официальным источникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всю интернет-коммуникацию "Сильпо" осуществляет только через официальные сайты:

  • silpo.ua
  • shop.silpo.ua
  • или в мобильном приложении "Сильпо" от разработчика SILPO-FUD, TOV для iOS и Android.

Украинцев призывают быть бдительными и не переходить по неизвестным ссылкам. К тому же, не нужно делиться непроверенной информацией в соцсетях и личных чатах.

Кроме того, если вы обнаружили мошенников, которые обманывают людей от имени сети, необходимо позвонить на горячую линию 0 800 301 707.

Сеть супермаркетов "Сильпо" сообщила о мошенниках (facebook.com/silpo)

Ранее мы сообщали, что мошенники в соцсетях предлагают "денежные выплаты".

Также мы писали, что в Киеве мошенники нашли новый способ обмана пенсионеров.

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