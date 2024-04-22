Известная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли Дженнер

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост Наталии.

Наталья Зинько создает коллекцию для Кайли Дженнер

Одесситка Наташа Зинько объявила о предстоящей коллаборации с известным брендом Дженнер. Дело в том, что модельер уже разработала для KHY линейку джинсовой одежды и это сообщила не только она, но и сама Кайли.

Пока коллекция на стадии разработки, но уже можно увидеть, какие именно вещи войдут в нее. Это будут топы, джинсы, но и остается место обычным футболкам.

Некоторые вещи на себя уже примерила Дженнер, эти фотографии женщина показала на официальной странице бренда.

В кадре модельер предстала в интересном белом топе и широких прямых джинсах из новой коллекции, разработанной украинкой.

Кайли Дженнер в вещах от Натальи Зинько (фото: instagram.com/khy)

Если посмотреть на стиль, который производит Зинько, можно уверенно сказать, что это действительно работы мирового уровня, и тот факт, что она сотрудничает со всемирно известным брендом - неудивителен.

К тому же Наталья работает и живет в Лондоне, поэтому ее работы имеют оригинальность, новизну, а также она умеет отобразить свое видение красоты и стиля, а это и является ведущим качеством для модельера.

А вот, что выйдет из совместной работы Кайли и Натальи, можно будет увидеть уже 25 апреля.

Наталья Зинько создает коллекцию для бренда Кайли Дженнер (фото: instagram.com/natashazinko)