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Известная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли Дженнер

Понедельник 22 апреля 2024 19:21
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Известная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли Дженнер Наталья Зинько создает коллекцию для Кайли Дженнер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Украинская модельер Наталья Зинько создаст коллекцию одежды для всемирно известного бренда одежды Кайли Дженнер под названием KHY.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Наталии.

Наталья Зинько создает коллекцию для Кайли Дженнер

Одесситка Наташа Зинько объявила о предстоящей коллаборации с известным брендом Дженнер. Дело в том, что модельер уже разработала для KHY линейку джинсовой одежды и это сообщила не только она, но и сама Кайли.

Пока коллекция на стадии разработки, но уже можно увидеть, какие именно вещи войдут в нее. Это будут топы, джинсы, но и остается место обычным футболкам.

Некоторые вещи на себя уже примерила Дженнер, эти фотографии женщина показала на официальной странице бренда.

В кадре модельер предстала в интересном белом топе и широких прямых джинсах из новой коллекции, разработанной украинкой.

Известная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли ДженнерИзвестная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли ДженнерИзвестная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли ДженнерИзвестная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли ДженнерИзвестная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли ДженнерИзвестная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли Дженнер

Кайли Дженнер в вещах от Натальи Зинько (фото: instagram.com/khy)

Если посмотреть на стиль, который производит Зинько, можно уверенно сказать, что это действительно работы мирового уровня, и тот факт, что она сотрудничает со всемирно известным брендом - неудивителен.

К тому же Наталья работает и живет в Лондоне, поэтому ее работы имеют оригинальность, новизну, а также она умеет отобразить свое видение красоты и стиля, а это и является ведущим качеством для модельера.

А вот, что выйдет из совместной работы Кайли и Натальи, можно будет увидеть уже 25 апреля.

Известная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли ДженнерИзвестная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли Дженнер

Наталья Зинько создает коллекцию для бренда Кайли Дженнер (фото: instagram.com/natashazinko)

Раньше мы рассказывали, что Кайли Дженнер показала, как носить яркое платье весной.

Также напомним, что украинский дизайнер создал особые шляпы для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы.

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