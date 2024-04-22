Известная украинская дизайнер разработала коллекцию для бренда Кайли Дженнер
Украинская модельер Наталья Зинько создаст коллекцию одежды для всемирно известного бренда одежды Кайли Дженнер под названием KHY.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Наталии.
Наталья Зинько создает коллекцию для Кайли Дженнер
Одесситка Наташа Зинько объявила о предстоящей коллаборации с известным брендом Дженнер. Дело в том, что модельер уже разработала для KHY линейку джинсовой одежды и это сообщила не только она, но и сама Кайли.
Пока коллекция на стадии разработки, но уже можно увидеть, какие именно вещи войдут в нее. Это будут топы, джинсы, но и остается место обычным футболкам.
Некоторые вещи на себя уже примерила Дженнер, эти фотографии женщина показала на официальной странице бренда.
В кадре модельер предстала в интересном белом топе и широких прямых джинсах из новой коллекции, разработанной украинкой.
Кайли Дженнер в вещах от Натальи Зинько (фото: instagram.com/khy)
Если посмотреть на стиль, который производит Зинько, можно уверенно сказать, что это действительно работы мирового уровня, и тот факт, что она сотрудничает со всемирно известным брендом - неудивителен.
К тому же Наталья работает и живет в Лондоне, поэтому ее работы имеют оригинальность, новизну, а также она умеет отобразить свое видение красоты и стиля, а это и является ведущим качеством для модельера.
А вот, что выйдет из совместной работы Кайли и Натальи, можно будет увидеть уже 25 апреля.
Наталья Зинько создает коллекцию для бренда Кайли Дженнер (фото: instagram.com/natashazinko)
Раньше мы рассказывали, что Кайли Дженнер показала, как носить яркое платье весной.
Также напомним, что украинский дизайнер создал особые шляпы для Кейт Миддлтон и королевы Камиллы.