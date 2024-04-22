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Відома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі Дженнер

Понеділок 22 квітня 2024 19:21
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Відома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі Дженнер Наталія Зінько створює колекцію для Кайлі Дженнер (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Українська модельєрка Наталія Зінько створить колекцію одягу для всесвітньо відомого бренду одягу Кайлі Дженнер, під назвою KHY.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Наталії.

Наталія Зінько створює колекцію для Кайлі Дженнер

Одеситка Наташа Зінько оголосила про майбутню колаборацію з відомим брендом Дженер. Річ в тому, що модельєрка вже розробила для KHY лінійку джинсового одягу і це повідомила не лише вона, а й сама Кайлі.

Поки що колекція на стадії розробки, але вже можна побачити, які саме речі увійдуть до неї. Це будуть зокрема топи, джинси, але й залишається місце звичайним футболкам.

Деякі речі на себе вже приміряла Дженнер, ці фото жінка показала на офіційній сторінці бренду.

У кадрі модельєрка постала в цікавому білому топі та широких прямих джинсах з нової колекції, яка розроблена українкою.

Відома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі ДженнерВідома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі ДженнерВідома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі ДженнерВідома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі ДженнерВідома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі ДженнерВідома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер у речах від Наталії Зінько (фото: instagram.com/khy)

Якщо подивитися на стиль, який виробляє Зінько, можна впевнено сказати, що це дійсно роботи світового рівня, і той факт, що вона співпрацює з всесвітньо відомим брендом - не є дивним.

До того ж Наталія працює та живе у Лондоні, саме тому її роботи мають оригінальність, новизну, а також вона вміє відобразити своє бачення краси й стилю, а це і є провідною якістю для модельєра.

А от що вийде зі спільної роботи Кайлі та Наталії, можна буде побачити вже 25 квітня.

Відома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі ДженнерВідома українська дизайнерка розробила колекцію для бренду Кайлі Дженнер

Наталія Зінько створює колекцію для бренду Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/natashazinko)

Раніше ми розповідали, що Кайлі Дженнер показала, як носити яскраву сукню навесні.

Також нагадаємо, що Український дизайнер створив особливі капелюхи для Кейт Міддлтон та королеви Камілли.

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