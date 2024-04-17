5 украинских звезд, которые хотели покончить с собой

У каждого бывают тяжелые периоды в жизни, а особенно у звезд, чья тонкая душевная организация всегда страдает от перенапряжения. Некоторые даже сталкивались с мыслями о самоубийстве. Однако большинству из них удалось преодолеть эти трудности и справиться с собой.

Злата Огневич

Исполнительница признавалась, что в 2015 году у нее был темный период, когда она думала о том, чтобы покончить с собой.

Однако, дойдя до предела, артистка нашла в себе силы вернуться, ведь осознала, что жизнь стоит того, чтобы ее жить.

"Я потеряла вкус к жизни, к еде. У меня произошли аутоиммунные расстройства. Я чувствовала себя мертвой. Только которая дышит, ложится спать, просыпается. Но мертвой. Этому предшествовала депрессия, самокопание и все остальное. Я дошла до того самого момента, из которого не возвращаются. Но я вернулась", - рассказывала она.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Эктор Хименес-Браво

В детстве колумбийский шеф-повар страдал от насмешек и давления отца и старшего брата. Будущая звезда часто плакал и неоднократно думал о суициде.

"Отцу нравилось насмехаться, издеваться над моим видом. Я был очень худощавым. И то, как я выглядел, как я двигался, как бегал в футбол, что бы я ни делал - всегда были насмешки", - делился ведущий.

"Я был как клоун для них. И все семейные встречи, которые у нас тогда происходили, это были худшие моменты в моей жизни. Потому что я знал, что буду козлом отпущения. Я был в отчаянии, очень много плакал... Я не мог понять, почему это происходит. Почему так много давления? Я трижды пытался покончить с жизнью, я уже не желал жить...", - шокировал признанием ресторатор.

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Юлия Лущинская

Украинская певица Юлия Лущинская заявила, что получала угрозы после выхода песни "Танцую гопака" и думала о суициде.

Тогда она была настолько растеряна и забита, что однажды закрылась в темной комнате и несколько часов плакала от боли.

"А потом подошла к окну 15-го этажа. И начала думать: "Зачем я живу?", "А что я уже успела сделать?", "А как отреагирует мама, когда меня не станет?", "А будет ли скучать сестра?". Я открыла окно. Подул сильный ветер. Всего один шаг. И меня больше нет. И я больше не чувствую ту боль. Я не помню, что меня остановило. Но я оказалась на полу", - рассказывала артистка.

Впоследствии она узнала, что беременна, и эта новость, по словам Лущинской, удерживала ее в дальнейшем от суицидальных мыслей.

Юлия Лущинская (фото: instagram.com/julia_lushchinska)

Ангелина Усанова

Победительница конкурса Мисс Украина Вселенная 2023 Ангелина Усанова откровенно рассказывала, что хотела покончить жизнь самоубийством из-за измены мужа с ее лучшей подругой.

Девушка очень тяжело переживала разрыв отношений при таких обстоятельствах. Усанова призналась, что чувствовала себя жалкой и беспомощной. Единственное, чего хотела Ангелина - покончить с собой.

"Это был очень критический момент в моей жизни, когда моя самооценка была просто разбита. Тяжелая тема... В такой период ты чувствуешь себя ничтожеством, никому не нужным, бесталанным. Это было очень страшное время. Сплошная темнота", - делилась она.

Преодолеть проблемы и наладить моральное состояние певице помогли родные и работа с психологом.

Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Анна Сагайдачна

Актриса из сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная находилась в отношениях со старшим на 17 лет мужчиной. Из-за травматического романа и постоянной ревности девушка задумывалась о самоубийстве.

Она выпытывала у любимого чуть ли не все детали его личной и интимной жизни.

Избранник артистки также страдал от алкоголизма. Будучи студенткой, Анна часто по ночам искала, в каком ресторане "загулял" ее бойфренд. Именно в тот период она стала задумываться о самоубийстве.

"Это был мост Патона. Это как раз был период моих ночных скитаний, в поисках того человека, где же он пьянствует и с кем. И когда он не отвечал, я не хотела возвращаться в квартиру из-за страха одиночества. Я шла ночью на мост Патона и думала не о хорошем. Я понимала, что этим отношениям наступит конец, но я его оттягивала", - признавалась Сагайдачная.

Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)