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Известная украинская блогерша вышла на связь после инсульта и рассказала о своем самочувствии

Анита Соловей (фото: instagram.com/anita_solovei)
Автор: Иванна Пашкевич

20 февраля украинская блогерша Анита Соловей попала в больницу. У нее случился ишемический инсульт. Это произошло, когда девушка записывала очередной обучающий вебинар. На днях инфлюенсерка вышла на связь со своими фолловерами и рассказала о своем самочувствии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Подробности

По словам блогерши, 20 февраля стал ее вторым днем рождения.

Анита Соловей (фото: instagram.com/anita_solovei)

"Сегодня я возвращаюсь в социальную жизнь и мне это трудно. Но чем дольше бездействуешь, тем будет труднее. 20 февраля стал моим вторым днем рождения. У меня случился инсульт. У здорового человека. Есть желание сидеть в ракушке...но. На меня давят количество сборов, мечтаний и понимание что мы не знаем сколько у нас времени, чтобы откладывать жизнь на завтра", - говорится в заметке Аниты.

"Есть ощущение что мой инсульт, он для всех нас. Чтобы всех нас немножко взбодрить, запустить муравьи под кожу и напомнить НЕ ПРО*ОБУЙ жизнь", - сообщила она.

В результате инсульта Соловей частично потеряла зрение. Об этом она сообщила в stories.

Анита Соловей частично потеряла зрение (фото: instagram.com/anita_solovei)

Также инфлюэнсерша поделилась, что о ней должны были снимать документальный фильм на Netflix, однако теперь съемки под вопросом, ведь сюжет у героини несколько изменился.

Анита Соловей частично потеряла зрение (фото: instagram.com/anita_solovei)

Сейчас Анита постепенно возвращается к работе, чтобы тренировать мозг и зрение, а также восстанавливает функции тела. Ее поддерживают родные и друзья.

Анита Соловей восстанавливается после инсульта (фото: instagram.com/anita_solovei)

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