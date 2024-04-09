Відома українська блогерка вийшла на зв'язок після інсульту та розповіла про своє самопочуття

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Зі слів блогерки, 20 лютого став її другим днем народження.

Аніта Соловей (фото: instagram.com/anita_solovei)

"Сьогодні я вертаюсь у соціальне життя і мені це важко. Але чим довше не дієш, тим буде важче. 20 лютого став моїм другим днем народження. В мене стався інсульт. У здорової людини. Є бажання сидіти в ракушці…але. На мене тиснуть кількість зборів, мрій і розуміння що ми не знаємо скільки в нас часу, щоб відкладати життя на завтра", - йдеться в дописі Аніти.

"Є відчуття що мій інсульт, він для всіх нас. Щоб всіх нас трошки збадьорити, запустити мурахи під шкіру і нагадати НЕ ПРО*ОБУЙ життя", - повідомила вона.

Унаслідок інсульту Соловей частково втратила зір. Про це вона рощповіла в stories.

Аніта Соловей частково втратила зір (фото: instagram.com/anita_solovei)

Також інфлюенсерка поділилася, що про неї мали знімати документальний фільм на Netflix, однак тепер зйомки під питанням, адже сюжет у героїні дещо змінився.

Аніта Соловей частково втратила зір (фото: instagram.com/anita_solovei)

Зараз Аніта поступово повертається до роботи, щоб тренувати мозок та зір, а також відновлює функції тіла. Її підтримують рідні та друзі.

Аніта Соловей відновлюється після інсульту (фото: instagram.com/anita_solovei)