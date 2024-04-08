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44-летняя украинская актриса призналась, почему у нее нет детей: "Это не мое решение"

Понедельник 08 апреля 2024 19:44
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44-летняя украинская актриса призналась, почему у нее нет детей: "Это не мое решение" Актриса объяснила, почему не стала мамой (фото: facebook.com/kissokaziya)
Автор: Полина Иваненко

44-летняя украинская актриса Екатерина Кистень, которая сейчас живет за границей, рассказала о том, почему у нее нет детей. Как оказалось, актриса не прочь стать матерью, но существуют определенные преграды.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Кистень сказала в интервью Славе Демину, уже вышедшем на его YouTube-канале.

"У меня куча других вопросов"

По словам актрисы, в Швеции, где она сейчас живет, очень хорошая медицина. Но она пока не приступила к лечению, чтобы устранить определенные проблемы.

"Я знаю, что это нельзя откладывать, но вот я откладываю, у меня куча других вопросов, это о приоритетах, которые я не умею расставлять", - призналась Кистень.

Также артистка ответила, считает ли она себя чайлдфри. Как оказалось, Кистень совсем не против детей. Более того, она хотела бы стать мамой.

"Это не моя психология и это не мое решение, и не мое сознание. Было до поры до времени, но я давно уже понимаю, что нет, это не так. Но у меня есть просто страх, что возраст. И здесь есть такое, если уже серьезно об этом говорить, здесь много рисков", - призналась Кистень.

"Это о биологии, анатомии, о психологическом возрасте. Ну не знаю", - добавила она.

44-летняя украинская актриса призналась, почему у нее нет детей: &quot;Это не мое решение&quot;

Известная актриса объяснила, почему не стала мамой (скриншот)

Почему Кистень не может забеременеть

"Я готова давно уже", - отметила артистка и объяснила, что не может стать мамой по определенным причинам.

Кистень не стал подробно описывать свои проблемы со здоровьем. Впрочем, актриса намекнула, что говорить об этом ей не очень нравится.

"У каждой хорошей личности должны быть какие-то изъяны. Я реально не знаю, что сказать. Ну, такая неразумная история", - добавила она.

Напомним, ранее Люда из "Вагітна у 16" высказалась об абортах и планах на будущее.

Кроме того, недавно стало известно, что известный актер из фильмов для взрослых поддержал Украину.

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