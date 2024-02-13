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Известная украинская актриса рассказала о своей новой любви: "он старше меня на 10 лет"

Ирина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)
Автор: Иванна Пашкевич

24-летняя актриса и звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова призналась, что встречается с мужчиной старше ее на десять лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий артистки в программе "Утро в большом городе".

Ирина Кудашова рассказала о новой любви

По словам знаменитости, с любимым она познакомилась в соцсетях.

Сначала они переписывались, а впоследствии все переросло в романтические отношения.

"Он мне написал, началось общение на расстоянии, так и познакомились", - поделилась актриса.

Ирина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Также Ирина добавила, что ее избранник, от которого актриса уже ждет предложение руки и сердца, никак не связан с творческой профессией.

"Он вообще никак не связан с творчеством, он абсолютно в технической профессии", - рассказала звезда сериала "Школа".

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