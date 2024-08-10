Известная украинская актриса рассказала о предложениях сотрудничества в "ДНР"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью актрисы Алексею Суханову.

Так, по словам артистки, в свое время ее приглашали присоединиться к театральной труппе в "ДНР". Конечно, она отказалась.

"Мне то противное было. Ну оно не мое, оно не отзывается у меня, вызывает ненависть", - призналась Елена.

Также Хохляткина рассказала, что в период, когда она жила в Донецке, для нее было принципиально играть спектакли на украинском языке.

Елена Хохляткина (фото: скриншот с видео)

"Там были конечно эти комментарии о языке, о регионе, хохлов, хохляцкий язык. Я взрывалась сразу на эти комментарии. Почему? Потому что с детства я росла с украинскими песнями", - поделилась знаменитость.

И хоть и люди в некоторых регионах всегда были преимущественно русскоязычными, или употребляли диалект, актриса говорит, что это всегда была Украина.

"И дети мои слушали песни и колыбельные на украинском языке. И слава Богу, что творческая среда у нас всегда украиноязычная была. Хотя школы и друзья это все был другой язык", - отметила артистка.

Краткая биография Елены Хохляткиной

Елена родилась и выросла в Херсоне. Творческую карьеру начинала в труппе Херсонского театра им. Кулиша. Потом много лет являлась ведущей актрисой в Донецком национальном академическом музыкально-драматическом театре.

С началом военных действий на Донбассе с мужем (звездой сериала "Спіймати Кайдаша" Виктором Ждановым) и детьми уехала в Киев. В настоящее время Елена служит в столичном театре им. Франко.