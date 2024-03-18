Известная актриса заинтриговала кадрами после развода: "По-новому особенная"

Анастасия Цимбалару недавно рассказала о своем разводе с мужем Григорием Баклановым, чем и шокировала украинцев. Однако сейчас девушка вроде бы расцвела и показала романтические фото.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль актрисы.

Анастасия Цимбалару показала романтические фото после развода

Анастасия стала настоящей звездой украинского кинематографа после сериала "Женский врач. Новая жизнь", поскольку получила там яркую и главную роль заведующей отделением.

После выхода сериала актриса стала получать много внимания и предложений по работе. А также ее личная жизнь изменилась - она рассталась со своим мужем и коллегой Григорием Баклановым.

А, как известно, после таких изменений в личной жизни женщинам хочется почувствовать себя особенной, красивой и вдохнуть новую жизнь, особенно весной, когда все цветет и играет яркими красками.

Для таких целей хорошо подходит фотосессия - это работает как способ увидеть свою красоту, уникальность и раскрыться по-новому, а это и нужно.

Анастасия Цимбалару показала романтические кадры (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Актриса решила сделать очень романтическую и весеннюю фотосессию с помощью цветов, которые она, в прямом смысле этого слова, одела на себя. Анастасия сделала топ из живых цветов и надела юбку персикового цвета, что символизирует нежность и тренд 2024 года, а также босоножки.

Макияж Цимбалара является естественным, подчеркивающим ее красоту. Для того чтобы фото получились более романтичными, актриса нанесла розовый хайлайтер на скулы и аккуратно уложила волосы на затылке, оставив пару локонов на лице.

Свои новые кадры Анастасия сопровождала интересной фразой, которая будто намекает на новую жизнь.

"Предчувствую ее - очередную, но по-новому особую весну", - написала Цимбалару.

Следует сказать, что целостный образ очень подходит женщине и действительно раскрывает ее по-новому.

Анастасия Цимбалару показала романтические кадры (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)