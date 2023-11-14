Известная украинская актриса официально сменила имя и фамилию и объяснила почему

Виталина Библив сменила имя и фамилию

По словам актрисы, из-за русификации ее сначала записали как Виту Библиву.

Однако в 16 лет, когда пришло время получать паспорт, она и решила сменить имя и фамилию.

Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Что здесь скажешь, Советский Союз: женские фамилии должны заканчиваться на "а". Правда, смешно? И мне - нет. Я всю ту глупость исправила, и с 16 лет - Виталина Библив", - говорит актриса.

Также знаменитость рассказала, как семья выбирала это имя.

Родственники звезды "Будиночку на щастя" решили использовать метод случайности, выбрав среди бумажек с именами только один.

Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"Родственники решали, как меня назвать, коллективно. У картуз отца набросали варианты. Я могла быть Ларисой, Ниной. А мой брат тогда влюбился в детском саду в девочку, которую звали Виталина. Ну, написали и это. Его и вытащили. А когда папа пошел меня записывать, сказали, что такого имени нет. Мол, будет Вита. И так меня долго называли. Даже сейчас, когда приезжаю к родителям в Васильков, соседка называет Витой. В классе - Викой, Витой", - добавила Библив.