Известная украинская актриса присоединилась в ряды ВСУ

Мария Агапитова вступила в ряды ВСУ

По словам актрисы, она хотела стать военнослужащей еще в 2022 году, однако тогда ей отказали.

"В 2022 году, стоя в огромной очереди в ТЦК, меня не взяли со словами: "Наступит и твое время". Вот оно и наступило! Я встаю на защиту своей страны!", - заявила Мария.

Также Агапитова обратилась к своим поклонникам с просьбой о помощи.

Мария Агапитова (фото: Facebook актрисы)

Она призналась, что получила все необходимое для службы, однако обеспечение женщин составляет определенные трудности.

Актрисе нужна женская броня, но она не в состоянии приобрести ее самостоятельно, поэтому объявила о сборе средств на сумму в 50 тысяч гривен.

"Мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет. А самое ужасное, что для женщин все вдвое дороже", - поделилась Мария.