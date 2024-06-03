Освобожденная из плена следователь Марьяна Чечелюк впервые за два года увидела маму: щемящее видео до слез

31 мая из российского плена вернулась следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк. Девушка пробыла в плену 25 месяцев. Недавно она впервые увидела маму два года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео в TikTok Марьяны Чечелюк.

Первые объятия за два года

Марьяна Чечелюк опубликовала видео, на котором идет на встречу к маме. Женщина ждет свою дочь с цветами и подарками. Марьяна обнимает свою маму со слезами на глазах.

Когда они вошли в помещение, девушка сразу говорит, что комната похожа на ту, которая была в российской тюрьме. Однако подчеркивает, что условия, конечно, значительно лучше.

Марьяна также показала синяки на ногах как доказательство того, что над женщинами также издеваются в российском плену.

Синяки на ногах Марьяны Чечелюк (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Реакция социальных сетей

В комментариях под видео пользователи поздравляют Марьяну с возвращением:

"З поверненням, Мар'яна. Все буде добре. Був у полоні 20 місяців, звільнився 3 січня 2024. Тримайтеся"

"З поверненням. Вибач, що тобі довелося це пережити"

"Головне, що ти вдома. Далі все буде добре, навіть на краще"

"Набирайся сил і здоров'я. Добре, що є рідні. Це головні підтримка в житті"

"Скільки ж тобі довелося пережити... Нехай твоя подальша дорога буде щасливою!"

"Пам'ятаю, як тільки поширювалися новини, коли ви потрапили в полон, це було так давно, і тепер ви нарешті вдома. У мене аж сльози на очах, що ви пережили… Ви сильна жінка, з поверненням додому"

Марьяна Чечелюк встретилась с мамой после двух лет плена (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Обмен пленными 31 мая

31 мая Украина и Россия совершили обмен военнопленными. В результате вернули 71 военнослужащего и четырех гражданских.

В частности, из плена освободили 37 представителей ВСУ. Также вернули из плена 21 нацгвардейца. Кроме того, домой возвращаются семь защитников-пограничников, шесть терроборонцев и четверо гражданских украинок.

Этот плен стал 52 с начала полномасштабного вторжения РФ.