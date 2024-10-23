"Я была в эмоциональной яме": MamaRika разоткровенничалась о проблемах с алкоголем

Украинская певица MamaRika (настоящее имя - Анастасия Кочетова) призналась, что в юности часто имела проблемы с алкоголем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки в рамках программы "Рожева пранама" .

Она не скрывает, что ее отец злоупотреблял алкоголем.

"У меня были проблемы с алкоголем. Потому что мой отец - алкоголик со стажем. И я это видела, поэтому кармически меня постоянно бросает в эту историю. Есть постоянные соблазны на протяжении всей жизни", - подчеркнула MamaRika.

Также она отметила, что во время такого периода у нее часто "проседали" все сферы жизни, в том числе и творчество.

Певица MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

"Когда я срывалась на вот эти алкогольные периоды, у меня стопорилось полностью все: начиная от творчества, заканчивая личной жизнью. Я была в полной эмоциональной яме. То есть, это минус полный. Когда я выгребала из этих состояний, у меня сразу все шло вверх", - рассказала артистка.

MamaRika даже брала аскезу - она отказалась от употребления алкоголя на 3 года.

"Даже физически, когда я пью, у меня садятся голосовые связи. Мне даже здесь Вселенная пытается объяснить, что мне нельзя употреблять алкоголь. У тебя есть пример, стоп. Я о том, что это очень провальная история. Она очень сильно уничтожает на уровне кармическом и не только. И нагребается очень много проблем. Я когда-то пообещала себе не пить год, а не пила три. И мне так хорошо было. Я познакомилась с Сергеем, по музыке пошла вверх", - подчеркнула она.

Кто такая MamaRika

Будущая певица с детства занималась профессионально вокалом. В 19 лет под псевдонимом Эрика стала финалисткой украинского вокального шоу "Фабрика звезд-3".

С 2010 по 2015 год Эрика - певица продюсерского центра UMMG под руководством продюсера Сергея Кузина. В 2016 году сменила псевдоним на MamaRika и прекратила сотрудничество с Кузиным.

Артистка замужем за комедийным актером и ведущим Сергеем Середой. Вместе пара уже около 10 лет, но свадьба состоялась в марте 2020 года.

В 2024 года MamaRika откровенно рассказала о кризисе в браке с помощью выхода лирической песни "Хтось йде". Комментируя премьеру, она сообщила о непростом периоде в супружеской жизни и написала, что они с любимым находятся на грани разрыва. Пара также посещала психолога, чтобы сохранить семью.

Вместе они воспитывают 3-летнего сына Давида.

Певица с сыном и мужем (фото: instagram.com/mamarika_official)