Известная певица рассекретила, как начинался ее роман с будущим мужем: "Не планировала брак и детей"

Анна Завальская, участница дуэта "Алиби" , который был на пике популярности в начале 2000-х, впервые рассказала, как познакомилась со своим будущим мужем и почему не хотела серьезных отношений.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Алине Доротюк.

Как Анна познакомилась с будущим мужем

С композитором и музыкантом Дмитрием Саратским певица познакомилась в 26 лет - в день ее рождения. На тот момент у девушки закончились отношения, и их с сестрой пригласили выступить на закрытии детского фестиваля в "Артеке".

Как отметила Анна, она была очень расстроена и не хотела никого видеть. А ее будущий супруг занимался музыкальным оформлением и писал альбом для детей.

"Мы оказались в одном самолете. Мы летели туда вместе, а перед этим мы пересекались миллиард раз на разных концертных площадках, так как он был клавишником у Пономарева, работал с Микой Ньютон", - вспомнила певица.

А аэропорту после мероприятия он подошел к ней с листиком бумаги, где написал свой телефон.

"Он сказал, что композитор и хочет написать мне песню", - разоткровенничалась Завальская.

Затем они еще несколько раз встречались, но романтические отношения завязались не сразу.

Анна Завальськая и Дмитрий Саратский (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Как развивались отношения с Дмитрием Саратским

Певица честно призналась, что сначала видела в композиторе только друга.

"Я специально говорила ему о своих влюбленностях, о бывших отношениях, специально чтобы показать, что я тебя на этой территории вижу, я не хочу вот сюда пускать", - отметила Анна.

Однако мужчина был целеустремленным и настойчивым. Он предложил ей поехать на Новый год вместе во Львов.

"Он сказал: "Я обещаю, мы просто поедем-погуляем, я сниму два отдельных номера, и все будет хорошо", - вспоминает Завальская.

Анна Завальськая с сыном (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)

Однако когда они приехали, в отеле "Вена" был забронирован один номер, а других свободных уже не было. И тогда ее будущий муж пообещал, что он, как джентльмен, не нарушит ее личные границы. Это очень подкупило девушку, и по приезду в Киев они начали сближаться.

"Было чувство, что этот человек держал меня за руку всегда и я хочу, чтобы это продолжалось", - рассказала артистка.

В то же время она отметила, что они не планировали брак и рождение детей.

"Мы с Димой не планировали брак, не планировали детей. В принципе у нас не было таких общих планов, оно просто так шло. Мы просто вместе жили, что-то создавали", - отметила она.

Что известно о группе "Алиби"

Анна вместе со своей сестрой Ангелиной пела в популярной группе "Алиби". Их продюсером был отец.

В 2002 году вышел дебютный альбом коллектива под названием "Две слезы", а затем была презентована и пластинка "Да или Нет". После этого группа была очень популярна.

В 2012 году сестры объявили о распаде коллектива и занялись личной жизнью и сольными проектами.

Однако в 2021 году они приняли участие в 11 сезоне шоу "Голос країни". В проекте артистки рассказали, что решились на "перезагрузку" и теперь называют свою группу The Alibi Sisters.

Анна Завальськая с мужем и сыном Ильей (фото: instagram.com/anna_zavalskaya)