Украинская певица рассекретила сумму, которую ей предлагали за выступление в РФ

Украинская певица и звезда Playboy СолоХа, которая жестко высказалась в адрес alyona alyona и солистки группы KAZKA , рассказала о гонорарах, которые ей предлагали за выступления в РФ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для OBOZ.LIFE .

Сначала она отметила, что она не ездила в Россию после 2014 года (до этого, правда, певица была в этой стране) и никаких предложений не получала. А через несколько секунд все же вспомнила о корпоративах.

"Нет, у меня были предложения поехать - а-ля корпоратив", - рассказала СолоХа.

Но ее ответ был: "Категорически нет!".

Затем журналист спросил, какие суммы гонораров там предлагали - на сколько больше, чем в Украине.

"Там да, там другие деньги. Это правда. И если на то время я работала за 3-4 тысяч долларов, то там это могло быть 8-10 тысяч", - рассказала артистка.

Кто такая СолоХа

Настоящее имя певицы - Тереза Балашова, она также выступала под творческим псевдонимом Тереза Франк.

В 2006 году одержала победу на фестивале "Весенняя волна". В 2010 году стала лауреатом премии "Хрустальный микрофон".

В 2011 году активно сотрудничала с телеканалом "ОTV", вела на нем популярное шоу "Модная правда". Кроме того, была автором отдельной постоянной рубрики "Звездные родители в гостях у Терезы Франк" в журнале "Мама-инфо".

Свой творческий сценический образ певица изменила в конце 2015 года, превратившись из Терезы Франк в СолоХу по настоянию своего продюсера Владимира Бебешко.

Певица успела записать более 20 композиций, а также снять несколько клипов, самые яркие из которых на песни "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" и "Бліднесенька".

Певица воспитывает двоих дочерей: Ариану и Евлалию.

Певица СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)