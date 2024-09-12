"Это пропаганда лени": известная певица жестко высказалась в адрес alyona alyona и солистки KAZKA

Украинская певица и звезда Playboy СолоХа, которая в прошлом году во второй раз стала мамой , раскритиковала бодипозитив и "наехала" на солистку популярной группы KAZKA и рэпершу alyona alyona.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для OBOZ.LIFE .

Так, на вопрос журналиста, как она относится к такому течению как бодипозитив, СолоХа ответила, что "никак".

"Никак. Очень плохо. На мой взгляд, это пропаганда нездорового образа жизни, это пропаганда лени. И я за то, чтобы у нас были здоровые люди. А а в теле, где лишних 50, 70, а то и 100 килограммов, не может быть здоровья", - подчеркнула знаменитость.

Далее она упомянула в своем высказывании солистку группы KAZKA и рэпершу alyona alyona, намекнув на их параметры и вес.

"Чтобы не говорили девушки, и KAZKA, и alyona alyona, что им комфортно в этом теле, что они здоровы, что у них хорошие анализы. Я уверена, что они не хорошие", - категорично отметила СолоХа.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

alyona alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

По мнению самой спортивной певицы Украины, похудение хотя бы на 3-4 кг поможет "легче жить, легче ходить, легче танцевать, легче дышать".

На видео этот момент можно посмотреть с 17:50.

Кто такая СолоХа

Настоящее имя певицы - Тереза ​​Балашова, она также выступала под творческим псевдонимом Тереза ​​Франк.

В 2006 году одержала победу на фестивале "Весенняя волна". В 2010-м стала лауреатом премии "Хрустальный микрофон".

В 2011 году активно сотрудничала с телеканалом "ОTV", вела на нем популярное шоу "Модная правда". Кроме того, была автором отдельной постоянной рубрики "Звездные родители в гостях у Терезы Франк" в журнале "Мама-инфо".

Свой творческий сценический образ певица изменила в конце 2015 года, превратившись из Терезы Франк в СолоХу по настоянию своего продюсера Владимира Бебешко.

Певица успела записать более 20 композиций, а также снять несколько клипов, самые яркие из которых на песни "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" и "Бліднесенька".

Воспитывает двоих дочерей. В своем блоге активно пропагандирует спорт.

Певица СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)