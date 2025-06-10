Известная певица неожиданно высказалась о Потапе: "Он же не поехал в Россию"

Что экс-коллега думает о рэпере

Адамчук отметила, что не знает, что сейчас с Потапом, ведь с ним не общается. Но она не стала отрицать, что люди могут осуждать артиста, как и других публичных персон.

"Понимаете, я с ним не общалась еще и до вторжения. Мы давно виделись, действительно, я не знаю, что с ним происходит. У каждого человека переживание этой ситуации, которую мы сейчас проживаем, свое", - сказала певица.

"Я не знаю, что о нем сказать. Не хочу за спиной его обсуждать. Конечно, возможно, я бы хотела, чтобы он был в Украине. Потому что у него есть сила такая внутренняя, которая может помочь и ребятам военным, всем. Но почему-то он так решил", - считает она.

Адамчук высказалась о Потапе (скриншот)

Впрочем, Адамчук отметила, что сейчас Потап не в Украине, но и не в РФ. По мнению певицы, эта тема тяжелая, а потому она не стремится сильно ее обсуждать.

"Знаете, он же не уехал в Россию, он за границей. Многие из наших за границей, многих критикуют, многих не критикуют. Поэтому я не хочу просто влезать туда, куда я не знаю", - объяснила Марта.