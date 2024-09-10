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Известная блогерша установила национальный рекорд и стала самой популярной в Украине (фото)

Кэнди Суперстар (Фото: instagram.com/candy__superstar)
Автор: Любовь Блажко

Звезда соцсетей Кенди Суперстар стала самой популярной блогершей Украины и установила национальный рекорд.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на представителей знаменитости рассказывает об этом подробнее.

Что известно

Кэнди стала самой популярной блогершей нашей страны и установила рекорд благодаря YouTube, где за ней следят 4,18 млн подписчиков. Один из ее роликов набрал 350 млн просмотров и более 5 млрд суммарно во всех соцсетях. Общая аудитория Кенди достигает отметки более чем в 10 миллионов.

"Для меня этот рекорд - это не просто документ, это доказательство того, что я на правильном пути и на своем месте. А еще - доказательство того, что в этом мире все возможно, если сильно захотеть. Раньше я уже много раз в соцсетях акцентировала на своих огромных просмотрах, потому что мои видео имеют самые большие показатели как у TikTok, так и на YouTube", - прокомментировала свои достижения Суперстар.

"Этим успехом я обязан только себе, своей настойчивости и умению верить в себя, несмотря на то, кто что скажет или подумает. Если бы не эти качества, я уже сто раз бросила бы это дело, потому что причин для этого было действительно множество. Первые два года у меня вообще ничего не получалось. Я много раз сталкивалась с выгоранием, но все же брала себя в руки и продолжала. Результат вы видите сами", - добавила она.

Кэнди установила рекорд (Фото: прессслужба)

Что известно о Кэнди

25-летняя девушка начинала свою инфлюэнсерскую карьеру с того, что снимала косплей. Позже она создала собственную Академию блогинга и стала более подробно освещать жизнь в соцсетях.

Сейчас за ней следят миллионы в Instagram, TikTok и других социальных площадках. Видео девушки набирают миллионы просмотров, и в списке основного ее контента - разные обзоры, эксперименты, косплеи и другие подобные направления.

Блогерша имеет огромную интернет-аудиторию (Фото: instagram.com/candy__superstar)

Звезда соцсетей не замужем, однако помолвлена со своим парнем, которого зовут Егор. Они вместе уже несколько лет. 

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