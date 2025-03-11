Известная блогерша сожгла новенький iPhone за 60 тысяч прямо в костре: украинцы в ярости
Украинская блогера Лена Хаски шокировала своих подписчиков, когда на камеру сожгла полученный в подарок iPhone за 60 тысяч гривен.
Что заставило блогершу пойти на отчаянный шаг - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Stories Лены в Instagram.
Почему Лена Хаски сожгла iPhone
Как известно, девушка получила новенький iPhone в подарок на 8 марта от своего бывшего мужа. Однако, очевидно, возвращаться к экс-возлюбленному она не собирается. Лена открыла коробку с подарком, распаковала смартфон, а затем бросила его в костер.
Таким образом Хаски решила поставить окончательную точку в отношениях, демонстрируя свою гордость и нежелание больше воссоединяться с бывшим мужем. Судя по словам, которыми она сопроводила одну из своих публикаций в ленте Instagram, в отношениях произошла измена.
"Измена не только разбивает сердце, но и омрачает душу. Я поставила точку. Больше не буду оглядываться в прошлое. Гори, гори моя старая жизнь! Гори страдания!" - прокомментировала эмоциональный поступок девушка.
Как отреагировали подписчики
Пользователи разделились в своих мнениях относительно поступка Лены. Одни поддержали, сказав, что иногда стоит действовать по ощущениям, другие - осудили. По мнению последних, лучше бы блогерша продала смартфон и полученные средства направила на благотворительность.
- "Я не знаю, что там он вам сделал, но если вам не нужен этот подарок, зачем было жечь 60 тысяч? Можно продать его и деньги отдать детишкам на благотворительность, сделать добро или помочь лекарствами человеку, который нуждается и спасти жизнь. А вы так легко это сделали? Не понимаю вас".
- "Почему кольцо не сожгли? Он подарил? А вы котам еду купили. Коты лучше военных. Ну ваше блюдо. Кто мы такие указывать. Надеюсь, вам теперь точно легче".
- "Если бы вы приняли этот телефон, это означало бы, что вы его простили. Простили его измену. А он бы понял, что его измену можно заменить простой покупкой. Вы молодец! Вы показали ему, что вас купить нельзя, и измену простить нельзя".
- "В детский дом закупить продуктов. Я знаю, как финансируются детдома, а это бессмысленно и эмоционально. Но это твое решение".
- "Мы вас поддерживаем. Вы очень сильная женщина".
- "Лучше бы на фронт отправила".
Что известно о блогерше Хаски
Лена Хаски - украинский блогер из Жашкова, которая активно ведет Instagram и имеет там 100 тысяч подписчиков. Известна своими забавными видео о повседневной жизни. Ее контент часто привлекает внимание пользователей, вызывая оживленные обсуждения в сети.
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