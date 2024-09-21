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Известная блогерша рассказала о потере ребенка. Неделю носила мертвый плод

Блоггерша Симбочка (фото: instagram.com/simbochkka)
Автор: Полина Иваненко

Известная TikTok-блогерша Симбочка (настоящее имя Карина), недавно ставшая матерью, рассказала о том, что в 19 лет пережила ужасное. В прошлых отношениях избранница певца Ильи Парфенюка (Parfeniuk) потеряла ребенка.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Симбочка рассказала в новом выпуске шоу Okay Eva Bar.

"Мне было 19 лет, я забеременела... Я уже решила, что буду носить, все будет хорошо... И из меня течет кровь", - вспомнила блогерша.

Она написала врачу, ей посоветовали пойти на УЗИ. И после обследования Симбочке сообщили, что плод замер.

"Мне говорят: "У тебя уже плод замер, неделю ты носишь в себе мертвый плод ребенка". Ну он (врач) так сказал, знаете, черство", - призналась она.

Эта новость очень расстроила блогершу. Она начала плакать и винить себя в том, что "не уберегла" ребенка. Симбочка отметила, что в тот момент она находилась в истерическом состоянии - начала "тусить" и веселиться, хотя в душе ей было плохо.

Симбочка рассказала, как потеряла ребенка (скриншот)

Затем ее направили к гинекологу. Симбочке дали таблетку, чтобы из нее вышел плод. И после этого блогершу ждала тяжелая ночь.

"Я выпиваю эту таблетку, переживаю всю ночь в болях, и где-то в 14 часов дня он из меня выходит... Плодное яйцо, четко выраженное, и эмбрион такой крошечный, очень. Я была одна дома, так просто стою, просто без эмоций , у меня начинают наливаться глаза слезами, из меня течет слишком много крови", - вспомнила Карина.

"Я осторожно положила этот эмбрион... Сажусь возле него и начинаю просто втыкать, где-то два часа. Я начинаю задыхаться панически, у меня начинает темнеть в глазах, раз падаю, второй раз падаю. И я понимаю, что я не могу от него отойти", - добавила она.

И тогда блогерша позвонила бывшему мужу, с которым на тот момент находилась в отношениях. Тот приехал и выглядел максимально спокойным.

"Входит в ванную, видит меня, что я в истерике, я на себе волосы просто рву. Он заходит, берет пакетик, одевает на руку, берет так - бросает в унитаз и смывает", - призналась Симбочка.

 

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