Известная блогерша раскрыла имя новорожденного сына

Известная украинская блогерша Настя Скальницкая (в прошлом - Талпа), недавно вторично ставшая мамой, раскрыла имя своего новорожденного сына.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), это она сделала в своем Telegram-канале.
Так, блогерша родила мальчика 26 июля. Она рассказывала, что роды были быстрыми. Сейчас Скальницкую и ее малыша уже выписали домой.
Из роддома ее встречали муж и дочь от первого брака. Также поздравить Настю с рождением сына пришли ее друзья.
Скальницкая и мужчина (фото: t.me/skalnytskaa)
И теперь она впервые рассказала, как назвала сына. Малыш получил красивое имя - Михаил.
Как Скальницкая назвала ребенка (скриншот)
Такой выбор блогерша объяснила тем, что сначала у нее было четыре варианта имени для мальчика: Владимир, Михаил, Илья и Богдан. Впрочем, тогда ее избранник был против.
А потом муж Скальницкой все же решил, что сын будет Михаилом. Сама блогерша нежно называет малыша Мишей.
Скальницкая и ее муж (фото: instagram.com/skalnytska.n)
Блогер активно ведет соцсети уже несколько лет. Ее первым мужем был бизнесмен Дмитрий Талпа, от которого она родила дочь Милану. Также Скальницкая участвовала в шоу "Пара на мільйон".
В сентябре прошлого года Настя во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Богдан Скальницкий.
К слову, недавно мы рассказывали, что блогерша-миллионница взялась "воспитывать" военных, которые не помогли ей донести цветы.
Кроме этого, ранее Максим Галкин спел на украинском в Юрмале.