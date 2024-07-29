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Відома блогерка розкрила ім'я новонародженого сина

Настя Скальницька (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відома українська блогерка Настя Скальницька (у минулому - Талпа), яка нещодавно вдруге стала мамою, розкрила ім'я свого новонародженого сина.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це вона зробила у своєму Telegram-каналі.

Як Скальницька назвала сина

Так, блогерка народила хлопчика 26 липня. Вона розповідала, що пологи були швидкими. Нині Скальницьку та її малюка вже виписали додому.

З пологового її зустрічали чоловік та донька від першого шлюбу. Також привітати Настю з народженням сина прийшли її друзі.

Скальницька та чоловік (фото: t.me/skalnytskaa)

І нині вона вперше розповіла, як назвала сина. Малюк отримав красиве ім'я - Михайло.

Як Скальницька назвала дитину (скріншот)

Такий вибір імені блогерка пояснила тим, що спочатку вона мала чотири варіанти імені для хлопчика: Володимир, Михайло, Ілля та Богдан. Втім, тоді її обранець був проти.

А потім чоловік Скальницької усе ж вирішив, що син буде Михайлом. Сама блогерка ніжно називає малюка Мішею.

Скальницька та її чоловік (фото: instagram.com/skalnytska.n)

Що відомо про Скальницьку

Блогерка активно веде соцмережі вже декілька років. Її першим чоловіком був бізнесмен Дмитро Талпа, від якого вона народила доньку Мілану. Також Скальницька брала участь у шоу "Пара на мільйон".

У вересні минулого року Настя вдруге вийшла заміж. Її обранцем став бізнесмен Богдан Скальницький.

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