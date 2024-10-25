"Планируем будущее". Рамина впервые показалась с любимым-военным и рассказала об их отношениях

Журналистка Рамина Эсхакзай впервые показалась с любимым-военнослужащим и рассказала, как они проводят время.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Журналистка высказала свое мнение по поводу рекламных постеров "Я люблю Третью штурмовую", которые вызвали возмущение у многих украинцев из-за чрезмерной романтизации войны.

По словам блогерши, в войне нет ничего привлекательного, однако многие украинцы вынуждены жить и строить свою жизнь в этих ужасающих условиях. Звезда также рассказала о собственном опыте отношений с военнослужащим.

Рекламные постеры "Я люблю Третью штурмовую" (фото: instagram.com/raminalalala)

"Я, как девушка военнослужащего, могу прокомментировать пассаж о сексуализации и романтизации войны. Война - это о потере, холоде, голоде, не комфорте, но также о дружбе, любви и настоящем чувстве", - пишет Рамина.

Когда блогер и ее возлюбленный встречаются в Донецкой, Харьковской, Полтавской областях или в Киеве, они обсуждают планы на будущее, делятся мыслями и чувствами, а еще наслаждаются вкусной едой и смотрят сериалы на Netflix.

"У нас нет разграничения между военным и гражданским светом. Мы живем здесь и сейчас. Для меня уже год нет более комфортного и безопасного места, чем рядом с ним. И не важно, это пятизвездочный отель на Мальдивах или съемная квартира где-то в Краматорске", - добавила Эсхакзай.

Рамина Эсхакзай с любимым (фото: instagram.com/raminalalala)

Что известно о новом романе Рамины

В апреле этого года Эсхакзай призналась, что ее сердце уже не свободно. Впрочем, нового любимого знаменитость показывать не торопится и заверила, что сделает это только после окончания войны, ведь сейчас это опасно для него.

В частности, такой ответ породил множество догадок, что избранник Рамины - военнослужащий. Впоследствии она подтвердила это.

Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Отметим, что еще в начале прошлого года Рамина разошлась со своим женихом, украинским адвокатом Евгением Прониным после пяти лет отношений. Причину пара не стала раскрывать, лишь отметила, что они закончили роман "с уважением и поддержкой друг друга".

Впоследствии блоггерша поделилась, что строить новые отношения у нее не хватало времени из-за плотного рабочего графика.