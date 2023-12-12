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Известная американская рэперша развелась с мужем после 6 лет брака

Вторник 12 декабря 2023 09:37
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Известная американская рэперша развелась с мужем после 6 лет брака Cardi B и Offset (фото: instagram.com/iamcardib)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская рэперша Карди Би объявила о разводе с рэпером Оффсетом после шести лет брака. Заявление она сделала в прямом эфире в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-эфир исполнительницы, который записали и опубликовали в Х.

Что известно

Накануне у поклонников появились предположения о разрыве пары из-за того, что они отписались друг от друга в Instagram.

Известная американская рэперша развелась с мужем после 6 лет брака

Cardi B и Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

Через несколько дней певица вышла в эфир и подтвердила слухи подписчиков. Она призналась, что развод произошел еще в октябре.

"Я не знаю, получали ли вы подсказки от меня из моей жизни или моих историй, когда я включала определенную музыку. Я уже минуту одинока, но я боялась... не боялась, а просто не знала, как сказать об этом миру. Но сегодня я чувствую, что это знак. В последний раз, когда я была в прямом эфире, я хотела сказать вам, но не знала, как сказать, поэтому передумала", - призналась рэперша.

Причин разрыва знаменитость не назвала. Ранее распространились слухи о том, что Offset изменил артистке с Chrisean Rock.

Напомним, Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года.

В 2019 году у них появилась дочь Калче Киара, а осенью 2021 родился сын Вэйв.

Известная американская рэперша развелась с мужем после 6 лет брака

Cardi B из Offset и детьми (фото: instagram.com/iamcardib)

Недавно мы рассказывали, чтои звестный американский режиссер разводится с женой после 14 лет брака.

Также мы писали, что популярная британская певица разошлась с бойфрендом.

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