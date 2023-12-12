Известная американская рэперша развелась с мужем после 6 лет брака

Американская рэперша Карди Би объявила о разводе с рэпером Оффсетом после шести лет брака. Заявление она сделала в прямом эфире в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-эфир исполнительницы, который записали и опубликовали в Х.

Что известно

Накануне у поклонников появились предположения о разрыве пары из-за того, что они отписались друг от друга в Instagram.

Cardi B и Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

Через несколько дней певица вышла в эфир и подтвердила слухи подписчиков. Она призналась, что развод произошел еще в октябре.

"Я не знаю, получали ли вы подсказки от меня из моей жизни или моих историй, когда я включала определенную музыку. Я уже минуту одинока, но я боялась... не боялась, а просто не знала, как сказать об этом миру. Но сегодня я чувствую, что это знак. В последний раз, когда я была в прямом эфире, я хотела сказать вам, но не знала, как сказать, поэтому передумала", - призналась рэперша.

Cardi B reveals she is single, confirming break up with Offset. pic.twitter.com/5sZsQ5enCw— Pop Base (@PopBase) December 11, 2023

Причин разрыва знаменитость не назвала. Ранее распространились слухи о том, что Offset изменил артистке с Chrisean Rock.

Напомним, Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года.

В 2019 году у них появилась дочь Калче Киара, а осенью 2021 родился сын Вэйв.

Cardi B из Offset и детьми (фото: instagram.com/iamcardib)