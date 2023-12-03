Снова свободна. Популярная британская певица рассталась с бойфрендом
Британская певица Дуа Липа разорвала романтические отношения с французским режиссером Роменом Гаврасом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail.
Что известно
Как утверждают инсайдеры, исполнительница ушла от своего бойфренда из-за желания полностью посвятить себя творчеству.
Дуа Липа с Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)
"Дуа и Ромен разошлись после лета любви. Когда дело доходит до ее карьеры, у нее опускаются шоры. Поэтому они решили разорвать отношения до того, как все испортилось. Ромен считал Дуа трудоголиком, но она не планирует сбавлять обороты ради чего-либо и кого-либо", - передает слова своего источника издание.
В последнее время знаменитость уделяет внимание исключительно своей музыкальной деятельности.
Дуа Липа с Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)
Она готовится к выпуску нового, третьего по счету альбома, который певица описывает как "действительно личный".
Напомним, что весной этого года стало известно о романе Дуа Липы с французским режиссером, создателем хита Netflix "Афина".
Пара не скрывала своих чувств и часто попадала в объективы папарацци.
Дуа Липа с Роментом Гаврасом (фото: instagram.com/goddesslipaa)
Впервые вместе они появились на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля в рамках премьеры фильма "Омар Ла Фрейз".
До Ромена звезда встречалась с младшим братом Беллы и Джиджи Хадид - Анваром.
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