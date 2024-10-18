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Известная актриса рассказала, как изменились гонорары артистов во время войны

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова, которая ранее признавалась, что сменила профессию из-за низкого уровня зарплаты, рассекретила, изменились ли гонорары артистов за последнее время.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Отметим, что в июле этого года знаменитость отметила, что зарплаты в сфере кинематографа изменились не в лучшую сторону. На вопрос журналиста, поменялась ли ситуация за последнее время, Трегубова честно ответила.

"Не сильно выровнялась, но я понимаю, что это общеэкономическое состояние в нашей стране. Сейчас так у всех, а у некоторых даже хуже, так что нечего жаловаться", - подчеркнула артистка.

Тем не менее Даша Трегубова продолжает активно сниматься в кино - в октябре состоятся сразу три премьеры на телевидении с актрисой: "Коп з минулого 3", "Мистер и миссис Малышки", "Реванш".

Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

Кто такая Даша Трегубова

Даша Трегубова - украинская телеведущая, актриса, сценарист, продюсер и режиссер.

Родилась и выросла в Киеве, получила диплом режиссера в Институте кино и телевидения.

С 18 лет работает на телевидении: автором, ведущей, сценаристом, режиссером, главным редактором канала.

В фильмографии актрисы более 40 работ в различных фильмах и сериалах.

Также Трегубова развивает собственный проект "Даша читает". В нем она декламирует современную украинскую поэзию, а записями делится в своем Instagram.

Воспитывает дочь Полину.

Даша с дочерью (фото: instagram.com/dasha.tregubova)

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