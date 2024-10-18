Известная актриса рассказала, как изменились гонорары артистов во время войны

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова, которая ранее признавалась, что сменила профессию из-за низкого уровня зарплаты, рассекретила, изменились ли гонорары артистов за последнее время.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
Отметим, что в июле этого года знаменитость отметила, что зарплаты в сфере кинематографа изменились не в лучшую сторону. На вопрос журналиста, поменялась ли ситуация за последнее время, Трегубова честно ответила.
"Не сильно выровнялась, но я понимаю, что это общеэкономическое состояние в нашей стране. Сейчас так у всех, а у некоторых даже хуже, так что нечего жаловаться", - подчеркнула артистка.
Тем не менее Даша Трегубова продолжает активно сниматься в кино - в октябре состоятся сразу три премьеры на телевидении с актрисой: "Коп з минулого 3", "Мистер и миссис Малышки", "Реванш".
Даша Трегубова (фото: instagram.com/dasha.tregubova)
Даша Трегубова - украинская телеведущая, актриса, сценарист, продюсер и режиссер.
Родилась и выросла в Киеве, получила диплом режиссера в Институте кино и телевидения.
С 18 лет работает на телевидении: автором, ведущей, сценаристом, режиссером, главным редактором канала.
В фильмографии актрисы более 40 работ в различных фильмах и сериалах.
Также Трегубова развивает собственный проект "Даша читает". В нем она декламирует современную украинскую поэзию, а записями делится в своем Instagram.
Воспитывает дочь Полину.
Даша с дочерью (фото: instagram.com/dasha.tregubova)