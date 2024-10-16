Аль Пачино рассекретил сумму, которую получил за съемки в фильме "Крестный отец": "Я был разорен"

Актер Аль Пачино, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Крестный отец", откровенно высказался на тему своих финансов. В частности, он назвал сумму гонорара, полученную за съемки в первой части, а также признался, что в определенный период жизни испытывал материальные трудности.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Page Six .

Аль Пачино рассказал о заработках

В 1980-х годах, когда актер встретился с Дайан Китон, та заметила, что звезда был разбит. Хотя "Крестный отец" и имел огромный коммерческий успех, Пачино за свою роль получил всего 35 000 долларов.

"Когда я закончил сниматься в "Крестном отце", я был разорен. Не то чтобы у меня когда-то были деньги, но я был должен. Мой менеджер и агенты сократили мою зарплату", - поделился подробностями Аль.

За съемки во второй части "Крестного отца", вышедшей в 1974 году, он заработал значительно больше, как и за роль в ленте "Лицо со шрамом" (1983). Однако даже тогда актер не умел распоряжаться своими средствами.

"У меня было 90 000 долларов в банке, и на этом все", - пишет 84-летний актер в своих мемуарах "Sonny Boy".

"У меня был свой образ жизни: у меня был дом за городом, от которого не хотел отказываться. Я тратил, а не зарабатывал, я гасил, но не приумножал", - признается Пачино.

"Я могу сказать, что мной воспользовались. Я мог бы обвинить своих бухгалтеров, мог бы обвинить менеджера Мэри Брегман, которая завела меня в налоговый тупик. Я мог бы обвинить себя, но тогда пришлось бы взять ответственность за эти действия", - пишет он.

Аль Пачино написал откровенные мемуары (фото: Getty Images)

Актер признается, что не понимал, как работают деньги, и не понимал, как работает карьера. Он называл это "языком, на котором не умел говорить".

После "Крестного отца" Пачино снялся еще в ряде фильмов, за которые получал значительные гонорары. И когда ему предложили роль в третьей части "Крестного отца", он не отказался, поскольку снова испытывал финансовые трудности.

"Выбор не мог быть более простым: я был разбит, Фрэнсис Форд Коппола (режиссер) был разорен. Нам обоим нужны были деньги", - вспоминает актер.

Расходы актера, в частности, были связаны с заботой о его детях. Пачино имеет близнецов Антона и Оливию от брака с бывшей супругой Беверли Д'Анджело. Также он воспитывает еще двоих детей: 34-летнюю Джули от актрисы Ян Тарранта и Романа, родившегося в его отношениях с Нур Альфаллой.

"Моя семья увеличивалась, я заботился о двух домах, квартирах и офисе. Также поддерживал своих детей. Я тратил очень много каждый месяц", - вспоминает Пачино.

Пачино сыграл ряд знаковых ролей (фото: instagram.com/actorpacino)

В 2011 году актер заподозрил своего бухгалтера в подозрительных действиях, когда по возвращении из семейного путешествия по Европе обнаружил, что у него было больше денег, чем раньше. Это показалось ему странным.

"Я знал, что что-то не так", – рассказал он. Впоследствии выяснилось, что бухгалтер действительно пользовался нечистыми схемами. Вскоре Пачино снова разорился.

"У меня было 50 миллионов долларов, а потом - ничего. У меня было имущество, но не было денег. Расходы были просто безумными", - признается звезда.

Звезда "Крестного отца" и других знаковых фильмов также назвал список основных расходов: 16 автомобилей, 23 мобильных телефона, ландшафтный дизайнер с зарплатой 400 000 долларов в год для озеленения дома, в котором он даже не жил.

Пачино признается, что не понимал, куда уходят его деньги.

"Я даже не подписывал чеки - это делал бухгалтер. Я просто пропускал их, не обращал внимания, и он мне не говорил, сколько и куда идет", - говорит он.

Только в 70-летнем возрасте Пачино начал более тщательно следить за своим бюджетом и больше работать. Сейчас обладатель "Оскара" признает, что ему следует серьезно подумать о своем имении.

"Это значит, что я должен получить советы от людей, которые гораздо умнее меня", - говорит Пачино.

Пачино снялся в трех частях "Крестного отца" (фото: instagram.com/actorpacino)

Актер подытоживает, что его самая прибыльная роль была в фильме "Лицо со шрамом".

"Это самый масштабный фильм, в котором я когда-нибудь снимался. Деньги, которые я получил от него, до сих пор поддерживают меня. Я мог бы на них жить... Если бы жил как нормальный человек", - шутит знаменитость.