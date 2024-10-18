Актриса Даша Трегубова: Худшее время принятия войны уже пройдено, принимаем жизнь такой, как она есть

Известная актриса Даша Трегубова, которая сейчас играет главную роль в сериале "Коп з минулого", редко попадает в скандалы. А недавно она начала реализовывать себя как режиссер.

В интервью РБК-Украина актриса рассказала, изменились ли ее гонорары на фоне полномасштабной войны, почему она ничего не рассказывает о личной жизни и о какому будущем для своей дочери мечтает.

– Недавно вы начали снимать кино как режиссер. Скажите, какие ваши

впечатления от этой работы? И почему именно эта специальность?

По специальности я режиссер, но так получилось, что 24 года я работала на телевидении: была главным редактором канала, фактически запустив его с нуля, параллельно продюсировала проекты для других каналов. У меня было много смежных профессий: писала сюжеты и сама ездила за ними как журналистка, снимала и монтировала как режиссер - умела все. И привыкла к тому, что в мою жизнь все приходит в нужное время.

Как режиссер еще в 2020-м должна была снимать мистическую драму по сценарию Симора Гласенко, но съемки отодвинулись. А этим летом мне предложили снять 4-серийную драму о врачах-трансплантологах в начале полномасштабной войны. Глубокий сценарий, интересные персонажи, замечательные актеры - я просто сразу согласилась. Все произошло за три месяца: подготовка, съемки, постпродакшн - я просто этого лета не помню! Такие мои первые впечатления.

– Трудно было?

– Да, работу режиссера вообще трудно сравнивать с другими, даже с продюсерской или актерской. Ведь режиссер делает и окончательно решает все сам, ничего никому не делегирует, работа требует полного погружения в проект. Это круто, интересно, однако очень утомительно и требует всех твоих сил и внимания. Но мне очень важно было попробовать, на подходе - второй режиссерский проект - мистическая драма, и еще один в проекте.

– В июле вы говорили, что гонорары актеров заметно изменились и не в лучшую сторону. Сейчас ситуация такая же?

– Не сильно выровнялась, но я понимаю, что это общеэкономическое состояние в нашей стране. Сейчас так у всех, а у некоторых даже хуже, так что нечего жаловаться.

Трегубова рассказала, пойдет ли на "Холостяк" (фото предоставлено пресс-службой)

– Вы недавно признались, что больше не одиноки. Как этот новый этап в вашей жизни чувствуется после длительного времени в одиночестве?

Хочу признаться по секрету: почти никогда я не была одинокой, у меня были отношения, но о личной жизни просто не люблю рассказывать. В соцсетях говорю о работе, съемках, о Полине иногда, а о личном - нет. Мне смешно, потому что сейчас все говорят: ну вот, Даша, вы, наконец, не одиноки. Не была я одинока, и сейчас чувствую себя хорошо. Не знаю, что еще добавить: пока замуж не иду, как только соберусь - расскажу об этом.

– Что вы думаете о проектах, таких как "Холостячка"? Могут ли они на самом деле помочь найти настоящую любовь? Если бы вам предложили стать героиней этого шоу, согласились бы?

– Мне кажется, такие проекты - как исследование человеческой природы, помогают подсветить разные социальные вопросы, узнать мнения других людей. Я не очень верю в отношения напоказ - когда за парой наблюдает вся страна. Однако знаю девушек, которые участвовали в "Холостячке" - они все классные и яркие, пошли на такие шоу ради популярности, экспериментов или узнать, как делаются такие шоу. Это очень крутые шоу, но они не о том, как найти пару, а о современной аудитории - какая она, о чем мечтает, чем дышит.

Мне предлагали участие в известных шоу, но не хочу давать повод обсуждать

себя как раз в личном плане. Даже моя Полина спросила, почему я отказалась. А вот в такое шоу, как "Последний герой", я бы поехала - мне интересно. Знаете, когда-то в шоу "Маска" обо мне сказали так: эта актриса и телеведущая категорически не любит скандалы, она их не провоцирует и гасит в начале.

Дочь Трегубовой (фото предоставлено пресс-службой)

– Вы сказали о скандалах, и сразу вспоминается, что вы действительно не попадаете в ситуации, которые становятся громкими или провокационными.

– Ой, когда-то давно я играла в гольф, и внезапно с меня упали штаны - и все тогда написали: "Трегубова показала трусики!". Потом последовали съемки в Playboy, но и это не стало скандалом, хотя писали многие.

– Скажите, вы когда-то увлекались компьютерными играми, например Counter-Strike. Что именно вам больше всего нравилось в этой игре? Как ваше увлечение компьютерными играми повлияло на вашу личность или подходы к работе?

– Это было очень давно, мне понравилось и увлекло, познакомилась со многими

интересными людьми. И с начинающего я быстро стала сильным игроком - на мой взгляд, победы накапливаются и дают уверенность в себе.

– А ваша дочь Полина любит играть?

– Как раз нет, не играет, она увлекается аниме, очень много смотрит. Я стараюсь

приучить Полину читать, но это очень тяжело, когда вокруг тебя столько гаджетов!

Дочь любит хорошую музыку, хорошее кино - обычно мы вместе смотрим новинки, а к тому же она сама снимается. Почти каждый день ее агент присылает ей кастинги: Поля проходит, какие-то нет, но она уже давно зарабатывает сама. Думаю, в современном мире это важно - такая разновидность экономического воспитания.

Трегубова и ее дочь (архивное фото предоставлено пресс-службой)

– Думаете, она идет по вашему пути? Это уже окончательное решение или Полина еще определяется с профессией?

– Если честно, я бы не хотела, чтобы Поля становилась актрисой. Пусть актерство будет ее хобби - как это у меня. У Поли хорошо идет математика, у нее незаурядные аналитические способности, и мне бы хотелось, чтобы она выбрала какую-то специальность, где эти ее черты можно раскрыть. Например, чтобы она имела собственный продакшн, где по желанию могла бы сниматься как актриса. Эта моя родительская мечта… Но это ее выбор, я не буду вмешиваться.

– Сейчас вы в Украине, но иногда бываете за границей с концертами или ради благотворительности. Скажите, не было ли у вас желания остаться в другой стране, по крайней мере, пока продолжается полномасштабная война?

– Я уезжала в начале полномасштабной войны и год была в Польше. Очень благодарна нашему тогдашнему послу Дещице, но оставаться там (за границей) жить, работать и делать карьеру мне в голову не приходило. Почему? Я родилась в Киеве, как и несколько поколений моей семьи - мой дом здесь. И когда я сюда возвращалась - мне так было хорошо, как не было нигде в мире… И вернуться домой - это был просто вопрос времени.

Сейчас мне кажется, что самое худшее время принятия войны уже пройдено, теперь принимаем жизнь такой, как она есть. И я не могу сейчас никуда уехать - потому что у меня очень много работы, я не могу все бросить.

Украинская актриса рассказала, как изменились гонорары во время войны (фото предоставлено пресс-службой)

– К слову, в марте 2022 года вы рассказывали, что ваш бывший муж

присоединился к терробороне. Сейчас он служит на фронте или занимается

чем-то другим? Вы поддерживаете отношения?

– Он сейчас работает на крупном госпредприятии. Еще после 2014 года ненавидит все русское, считая россиян захватчиками, так и есть.

– Есть ли роль, о которой вы мечтаете? Может быть, вы хотите сыграть кого-нибудь особенного? Если бы вам предложили сбросить 10 килограммов или набрать, или побрить голову - согласились бы?

– Похудеть - пожалуй, согласилась бы, самой интересно, а вот набрать - это только для фильма в Голливуде, пожалуйста. Я бы хотела сняться в мюзикле о войне: понимаю, что это специфический жанр, но мне кажется, это был новый и интересный формат. А еще не отказалась бы от исторической картины. У меня сейчас нет актерского голода, я много снимаюсь, но с удовольствием ныряю в новые роли, которые мне предлагают.

Кадр из сериала "Коп з минулого"

– Сейчас на ICTV2 идет премьера 3 и 4 сезонов "Копа з минулого". Что в этом детективе для вас было самым приятным и тяжелым?

– Для меня "Коп з минулого" - это просто душевный отдых! Проект дважды останавливался из-за эпидемии и полномасштабного вторжения, но он все равно реализовался и стал самым любимым, потому что там отличные партнеры, прекрасные режиссеры и продюсеры, творческая команда, нам всем очень комфортно.

– Вы играете эффектную психологию Таню Малиновскую. В реальности вам

приходилось обращаться к таким специалистам?

– Да, обращалась, и со многими психологами общаюсь сейчас. Я довольно давно

пользуюсь услугами этих специалистов - считаю, что психолог или психотерапевт - это такой же врач, как дантист или другие. Кто-то путает психологов с психиатрами, но это разные специалисты. Психолога нужно искать своего, как и дантиста, надо ходить, улучшать свое состояние, выравнивать какие-то личные невзгоды, узнавать что-то о себе. В 21 веке поход к психотерапевту не должен быть табуированной темой, ведь заботиться о своем состоянии это не стыдно.