"Отделение" региона и олимпийка "Russia": детали громкого скандала с главным легкоатлетом Закарпатья

Недавно в сети обнародовали несколько видеозаписей, на которых зафиксировано позорное поведение президента Федерации легкой атлетики (ФЛА) Закарпатской области Олега Коноваленко. На одном из них он в шутку предлагает "отделить" Закарпатье, на другом - тренируется в красной олимпийке с надписью "Russia" на спине.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о скандале и реакции на него Федерации легкой атлетики и остальных украинцев.

Основное о скандале

Позорные видео были опубликованы в Telegram-канале местного журналиста и блоггера Виталия Глаголы. Однако когда именно были сняты эти кадры - неизвестно.

"Председатель Закарпатской федерации легкой атлетики хочет отделить Закарпатье... Об этом бывший заместитель начальника УБОП в Закарпатской области Олег Коноваленко, возглавляющий Закарпатскую Федерацию легкой атлетики, сообщил в "шутливом" видео, которое было снято вероятно где-то в российских кабинетах", - говорится в подписи к публикации.

На первом видео Коноваленко действительно играет роль представителя власти и сидит в роскошном кабинете с портретами "вождей". К нему кто-то подходит с вопросом: "Что будем делать с Закарпатьем". На это Коноваленко отвечает: "Отделить на**й" и имитирует подписание документа. Следует отметить, что разговор при этом происходит на русском языке.

Глагола отмечает, что "кроме этого, господин Олег не стесняется заниматься спортом в олимпийке с надписью "RUSSIA", несмотря на то, что мы уже 10 лет воюем с Россией". И именно это действительно можно увидеть на другом опубликованном видео.

Реакция Федерации легкой атлетики

В Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) на скандал отреагировали несколько позже.

"В СМИ и социальных сетях ширится видео, на котором президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко тренируется в зале для единоборств в спортивке с надписью "RUSSIA", а также шутит об исключении Закарпатья из состава Украины", - так начинается пост ФЛАУ.

Отмечается, что "появление таких провокационных видео, когда война в Украине длится более десяти лет и от рук российских агрессоров гибнут наши соотечественники, возмущает каждого сознательного украинца".

Уточняется, что легкоатлетическое сообщество - не исключение.

"Вышеописанный случай является позорным и требует выводов компетентных ведомств. Просим правоохранительные органы и специальные службы выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку таким действиям Олега Коноваленко", - написали в пресс-службе Федерации.

Отмечается также, что организация, со своей стороны, "изучает ситуацию и готовит оперативное рассмотрение вопроса на заседании компетентных органов ФЛАУ".

"Хотя ФЛАУ не имеет прямого влияния на избрание и увольнение руководства территориальных федераций, уверяем, что сделаем все возможное, чтобы выяснить все обстоятельства и вынести решение в рамках наших полномочий", - добавили в легкоатлетической организации.

В заключение сообщается, что "дальнейшие комментарии по этому вопросу ФЛАУ предоставит, как только получит первые выводы и результаты рассмотрения дела".

Официальное заявление ФЛАУ (скриншот: facebook.com/UkrainianAthletics)

Реакция украинцев в сети

Украинцы также достаточно резко высказываются по поводу ситуации, которая сложилась вокруг Коноваленко. Под публикацией ФЛАУ можно встретить следующие комментарии: