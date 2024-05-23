"Отделение" региона и олимпийка "Russia": детали громкого скандала с главным легкоатлетом Закарпатья
Недавно в сети обнародовали несколько видеозаписей, на которых зафиксировано позорное поведение президента Федерации легкой атлетики (ФЛА) Закарпатской области Олега Коноваленко. На одном из них он в шутку предлагает "отделить" Закарпатье, на другом - тренируется в красной олимпийке с надписью "Russia" на спине.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о скандале и реакции на него Федерации легкой атлетики и остальных украинцев.
Основное о скандале
Позорные видео были опубликованы в Telegram-канале местного журналиста и блоггера Виталия Глаголы. Однако когда именно были сняты эти кадры - неизвестно.
"Председатель Закарпатской федерации легкой атлетики хочет отделить Закарпатье... Об этом бывший заместитель начальника УБОП в Закарпатской области Олег Коноваленко, возглавляющий Закарпатскую Федерацию легкой атлетики, сообщил в "шутливом" видео, которое было снято вероятно где-то в российских кабинетах", - говорится в подписи к публикации.
На первом видео Коноваленко действительно играет роль представителя власти и сидит в роскошном кабинете с портретами "вождей". К нему кто-то подходит с вопросом: "Что будем делать с Закарпатьем". На это Коноваленко отвечает: "Отделить на**й" и имитирует подписание документа. Следует отметить, что разговор при этом происходит на русском языке.
Глагола отмечает, что "кроме этого, господин Олег не стесняется заниматься спортом в олимпийке с надписью "RUSSIA", несмотря на то, что мы уже 10 лет воюем с Россией". И именно это действительно можно увидеть на другом опубликованном видео.
Реакция Федерации легкой атлетики
В Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) на скандал отреагировали несколько позже.
"В СМИ и социальных сетях ширится видео, на котором президент Федерации легкой атлетики Закарпатской области Олег Коноваленко тренируется в зале для единоборств в спортивке с надписью "RUSSIA", а также шутит об исключении Закарпатья из состава Украины", - так начинается пост ФЛАУ.
Отмечается, что "появление таких провокационных видео, когда война в Украине длится более десяти лет и от рук российских агрессоров гибнут наши соотечественники, возмущает каждого сознательного украинца".
Уточняется, что легкоатлетическое сообщество - не исключение.
"Вышеописанный случай является позорным и требует выводов компетентных ведомств. Просим правоохранительные органы и специальные службы выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку таким действиям Олега Коноваленко", - написали в пресс-службе Федерации.
Отмечается также, что организация, со своей стороны, "изучает ситуацию и готовит оперативное рассмотрение вопроса на заседании компетентных органов ФЛАУ".
"Хотя ФЛАУ не имеет прямого влияния на избрание и увольнение руководства территориальных федераций, уверяем, что сделаем все возможное, чтобы выяснить все обстоятельства и вынести решение в рамках наших полномочий", - добавили в легкоатлетической организации.
В заключение сообщается, что "дальнейшие комментарии по этому вопросу ФЛАУ предоставит, как только получит первые выводы и результаты рассмотрения дела".
Официальное заявление ФЛАУ (скриншот: facebook.com/UkrainianAthletics)
Реакция украинцев в сети
Украинцы также достаточно резко высказываются по поводу ситуации, которая сложилась вокруг Коноваленко. Под публикацией ФЛАУ можно встретить следующие комментарии:
- "Страна кривых зеркал: одни гибнут на фронте, другие смеются над ней. Подполковник милиции оно, все понятно"
- "Каких выводов? В тюрьму ватника! А лучше к высшей степени наказания, но у нас ее нет"
- "Есть все основания для привлечения этого персонажа к уголовной ответственности"
- "ТЦК слабо к нему приехать и мобилизовать? Он же такой сильный, бьет ногами по груше, имеет кучу сил. Или разве инвалиды годны к службе?"
- "И таких персонажей в Украине еще очень много. СБУ о них знает, но занимается блогерами"
Напомним, несколько ранее в скандал попала Верка Сердючка, исполнившая на концерте русскоязычные хиты.
Читайте также о 5 самых громких "военных" скандалах с "Кварталом 95".
При подготовке материала были использованы следующие источники: Telegram-канал "Віталій Глагола (official)", страница Федерации легкой атлетики Украины в Facebook.