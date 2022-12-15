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Откажитесь от этой еды! Врач назвала 3 продукта, которые провоцируют акне

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Четверг 15 декабря 2022 14:00
Откажитесь от этой еды! Врач назвала 3 продукта, которые провоцируют акне Как продукты провоцируют появление акне (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Чтобы избавиться от акне, недостаточно правильно ухаживать за кожей лица. Нужно еще наладить свой рацион и исключить из него продукты, которые провоцируют появление данной проблемы.

О том, от каких продуктов следует отказаться, рассказала косметолог на странице Instagram.

Какие продукты провоцируют возникновение акне

"Чтобы нормализовать состояние кожи, любой косметолог, прежде всего, обратит ваше внимание на питание и продукты, которые вы едите. Ведь качество кожи прямо пропорционально зависит от качества питания", - объясняет эксперт.

Советует исключить следующие продукты из рациона:

Сладкое. А точнее - простой сахар и белую муку. Сюда входят торты, пирожные, батон, газированные напитки, молочный шоколад и т.д.

Молочные продукты. Они содержат казеин и сывороточный протеин, которые повышают уровень гормона, что связано с выработкой кожного сала. Именно это провоцирует возникновение угрей.

Много кофе. Кружка напитка не повредит, но большое количество может спровоцировать угревую сыпь. После употребления кофе в организме человека начинает вырабатываться гормон кортизол. Он не только повышает кровяное давление и ускоряет сердцебиение, но и стимулирует работу сальных желез.

Если вы не можете полностью отказаться от этих продуктов, то хотя бы сведите их к минимуму. Это поможет улучшить состояние кожи.

Также при акне нужно следить за тщательным увлажнением кожи. Именно нехватка влаги приводит к нарушению метаболических процессов. Если не применять увлажняющие косметические средства, усилится выработка кожного сала. Это естественная защитная реакция.

Важно подобрать подходящие средства с врачом, ведь продукция из массмаркета подходит не всем. И вместо лечебного эффекта может усугубить проблему.

Недавно мы рассказывали о том, как ухаживать за кожей лица, когда нет воды.

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