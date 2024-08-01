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Открой для себя новый уровень блоггинга с этим приложением для Macbook

Четверг 01 августа 2024 20:45
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Открой для себя новый уровень блоггинга с этим приложением для Macbook Ваш новый любимый инструмент для создания контента (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Если вы ведете блог и используете Mac, выбор подходящего приложения для управления контентом может значительно упростить вашу работу. MarsEdit - одно из лучших решений для блогеров, которое предлагает удобные инструменты для редактирования и публикации постов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

MarsEdit работает с большинством блог-платформ

MarsEdit совместим с WordPress, Micro.blog, Tumblr, TypePad и Movable Type, а также с любым сервисом блогов, поддерживающим стандартный интерфейс MetaWeblog или AtomPub.

Помимо удобного интерфейса для создания черновиков постов, отличной функцией является добавление изображений - приложение интегрируется как с Apple Photos, так и с локальными папками на вашем компьютере.

Вы можете установить размер изображения и удалить метаданные всего за несколько кликов. Это намного быстрее, чем поиск изображения и его загрузка в WordPress.

Более гибкий, чем большинство блог-платформ

Есть еще несколько функций, на которые стоит обратить внимание. Если вы используете Markdown, вы можете писать свои посты с его помощью, что предлагают не многие системы ведения блогов, и Marsedit даже поддерживает подсветку синтаксиса.

Кроме того, вы можете писать и сохранять свои посты полностью в автономном режиме, что, очевидно, невозможно сделать в браузере.

В приложении отсутствует способ управлять комментариями. Однако для написания, публикации и редактирования оно делает все, что нужно.

MarsEdit стоит 59,95 долларов при однократной покупке или 10 долларов в месяц в рамках Setapp, пакета, который включает в себя множество других популярных приложений. Стоит ли это своих денег или нет, зависит от того, как часто вы ведете блог.

A screenshot of MarsEdit. I'm working on a blog post about AI, as I do sometimes. The MarsEdit media manager, which integrates with the Photos app or local folders.

MarsEdit считается более гибким, чем большинство блог-платформ (фото: Lifechaker)

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