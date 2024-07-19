4 странных, но полезных приложения для Macbook, которые выделят ваш компьютер среди других
Ваш Mac может быть еще более уникальным и функциональным с помощью нестандартных приложений, которые не только удивят, но и окажутся чрезвычайно полезными.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.
BananaBin
На самом деле легко забыть о том, что корзина вашего компьютера переполнена. BananaBin - это игривое приложение, которое добавляет мух в вашу корзину, когда она заполняется. Вы сами можете установить порог срабатывания: 10 МБ, 1 ГБ или 10 ГБ.
Эти мухи удивительно реалистичны. Они летают вокруг значка корзины и даже разлетаются, когда курсор мыши приближается слишком близко.
С одной стороны, это, конечно, глупость. С другой стороны, если вы относитесь к людям, которые любят регулярно освобождать место на своем устройстве, это служит полезным напоминанием - если вы видите мух, пора опустошить корзину.
BananaBin (фото: Lifehacker)
Juice
Это приложение позволяет заменить значок батареи эмодзи, ASCII-графикой или даже странными строчками текста, вроде "Я полный!" Вы можете выбрать один из встроенных вариантов или же пуститься во все тяжкие и придумать свой собственный.
Конечно, это не сделает вас более продуктивным, но зато может вызвать улыбку. А жизнь слишком коротка, чтобы не делать иногда глупостей на своем компьютере.
Juice (фото: Lifehacker)
FuzzyTime
Это приложение заменяет обычные часы на расплывчатые фразы. Например, вместо точного времени, FuzzyTime покажет надпись "около трех" (когда на самом деле почти три часа).
Установите FuzzyTime, отключите отображение часов в настройках панели меню, и сможете воспринимать время более расслабленно.
FuzzyTime (фото: Lifehacker)
Rocket
Одна из лучших функций Slack - возможность ввести двоеточие, а затем несколько букв, чтобы быстро найти и добавить эмодзи. Rocket - это бесплатное приложение для Mac, которое привносит эту функцию в каждое приложение вашей системы.
Если вы тот человек, который много использует эмодзи, то это приложение для вас - вы удивитесь, как раньше жили без него.
Rocket (фото: Lifehacker)
Раньше мы писали про 6 полезных функций MacBook, о которых вы могли не знать.
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