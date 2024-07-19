4 странных, но полезных приложения для Macbook, которые выделят ваш компьютер среди других

Ваш Mac может быть еще более уникальным и функциональным с помощью нестандартных приложений, которые не только удивят, но и окажутся чрезвычайно полезными.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker .

BananaBin

На самом деле легко забыть о том, что корзина вашего компьютера переполнена. BananaBin - это игривое приложение, которое добавляет мух в вашу корзину, когда она заполняется. Вы сами можете установить порог срабатывания: 10 МБ, 1 ГБ или 10 ГБ.

Эти мухи удивительно реалистичны. Они летают вокруг значка корзины и даже разлетаются, когда курсор мыши приближается слишком близко.

С одной стороны, это, конечно, глупость. С другой стороны, если вы относитесь к людям, которые любят регулярно освобождать место на своем устройстве, это служит полезным напоминанием - если вы видите мух, пора опустошить корзину.

BananaBin (фото: Lifehacker)

Juice

Это приложение позволяет заменить значок батареи эмодзи, ASCII-графикой или даже странными строчками текста, вроде "Я полный!" Вы можете выбрать один из встроенных вариантов или же пуститься во все тяжкие и придумать свой собственный.

Конечно, это не сделает вас более продуктивным, но зато может вызвать улыбку. А жизнь слишком коротка, чтобы не делать иногда глупостей на своем компьютере.

Juice (фото: Lifehacker)

FuzzyTime

Это приложение заменяет обычные часы на расплывчатые фразы. Например, вместо точного времени, FuzzyTime покажет надпись "около трех" (когда на самом деле почти три часа).

Установите FuzzyTime, отключите отображение часов в настройках панели меню, и сможете воспринимать время более расслабленно.

FuzzyTime (фото: Lifehacker)

Rocket

Одна из лучших функций Slack - возможность ввести двоеточие, а затем несколько букв, чтобы быстро найти и добавить эмодзи. Rocket - это бесплатное приложение для Mac, которое привносит эту функцию в каждое приложение вашей системы.

Если вы тот человек, который много использует эмодзи, то это приложение для вас - вы удивитесь, как раньше жили без него.

Rocket (фото: Lifehacker)