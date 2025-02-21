Выделяет канцерогены. Названо худшее масло, которое покупают почти все украинцы

Масло - незаменимый продукт на каждой кухне, но не все его виды подходят для жарки. Диетологи и специалисты по питанию предостерегают, что некоторые масла при высоких температурах не только теряют полезные свойства, но и могут образовывать опасные для здоровья вещества.

Какое именно масло лучше не использовать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какое масло самое худшее?

Специалисты отмечают, что худшим маслом для жарки является подсолнечное, которое активно покупают украинцы. Это обусловлено его составом, низкой устойчивостью к нагреванию и высоким содержанием омега-6 жирных кислот.

Почему подсолнечное масло опасно для жарки?

Низкая температура дымления

Температура дымления - это предел, при котором масло начинает гореть и выделять токсичные вещества. У рафинированного подсолнечного масла этот показатель колеблется от 200°C до 230°C, а у нерафинированного - около 107°C. Это означает, что при жарке на сильном огне оно может выделять канцерогенные вещества, в частности альдегиды и акролеин.

Окисление и образование трансжиров

Подсолнечное масло содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые быстро окисляются во время термической обработки. Это может приводить к образованию трансжиров - вредных соединений, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

Высокое содержание омега-6 жирных кислот

Хотя омега-6 необходимы для организма, их чрезмерное потребление без достаточного количества омега-3 может вызвать воспалительные процессы, нарушение обмена веществ и повышение уровня "плохого" холестерина.

Может способствовать развитию хронических заболеваний

Исследования показывают, что чрезмерное употребление подсолнечного масла может способствовать развитию сердечно-сосудистых болезней, ожирения, а также повышению уровня окислительного стресса в организме.

Какое масло лучше использовать для жарки?

Специалисты рекомендуют выбирать масла, которые имеют высокую температуру дымления и стабильны при нагревании:

Оливковое масло (рафинированное)

Оно содержит много антиоксидантов, имеет высокую температуру дымления (около 240°C).

Кокосовое масло

Такой продукт состоит преимущественно из насыщенных жиров, что делает его устойчивым к нагреванию (дымление - 232°C).

Авокадовое масло

Это одно из лучших для жарки, ведь выдерживает до 270°C.

Топленое масло (гхи)

Оно имеет высокую температуру дымления (около 250°C) и приятный сливочный вкус.

Кукурузное масло

Стабильно при жарке, его температура дымления - 232°C.

Что делать, если вы используете подсолнечное масло?

Избегайте жарки на сильном огне - лучше тушить или использовать масло для холодных блюд. Не используйте одно и то же масло несколько раз, ведь при повторном нагревании оно окисляется еще больше. Чередуйте подсолнечное масло с другими, более полезными для термической обработки.