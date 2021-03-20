Відео унікальної операції з пересадки органів у Запоріжжі показали в ефірі

Для її проведення задіяли санітарну авіацію.

Як розповів Тодуров на борту літака, який прямував з Києва до Запоріжжя, операція мала стати дуже непростою.

"Це важкий пацієнт, у нього була змінена аорта, змінений клапан. Після такої операції робити пересадку дуже складно", - зазначив він.

Борис Тодуров на борту літака розповів про майбутню операцію з трансплантації органів (фото: скріншот)

Як пояснили медики, пацієнт в будь-який час міг перейти в критичний стан, тому треба було все робити дуже оперативно.

У лікарні зізнаються, що операція з трансплантації серця, яка тривала 7 годин, стала історичною подією.

Операцію проводила команда хірургів під керівництвом Бориса Тодурова (фото: скріншот)

Донором став чоловік із Запоріжжя, який помер від обширного інсульту. Його серце тепер б'ється в грудях 37-річного земляка - Олександра, пересадили нирки 32-річному Олексію і 42-річному Володимиру, а печінку - 46-річному Владиславу.

Тодуров вже після пересадки назвав її, мабуть, найважчою з усіх десяти останніх.

Органи померлого чоловіка пересадили чотирьом пацієнтам (фото: скріншот)

При цьому він зауважив, що все вдалося провести навіть краще, ніж сподівалися лікарі.

Тодуров Також додав, що будь-який повнолітній громадянин України може написати прижиттєву заяву на згоду стати донором органів після смерті.

Відео: Лікарі провели унікальну операцію з пересадки органів донора посмертно чотирьом пацієнтам

Раніше ми розповідали вражаючу історію, як українка врятувала чотирьох людей після своєї смерті.

Також ми писали про те, що в Києві лікарі успішно пересадили нирки загиблого 38-річного чоловіка 3-річній дівчинці, а інші донорські органи врятували ще трьох людей. Така операція з пересадки дитині органу від донора посмертно у грудні 2020-го Україні відбулася вперше.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" кияни розповіли, планують вакцинуватися від коронавірусу.



Також відомі лікарі Віктор Петров та Аліса Гріщенкова розповіли про загострення ситуації з кількістю захворілих на COVID-19 у західних областях України.



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