Українець після смерті врятував чотирьох людей, включаючи дитину: фото унікальної операції

У Києві провели унікальну операцію з пересадки органів (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

В Україні вперше провели операцію з пересадки дитині органу від донора посмертно - лікарі київської лікарні швидкої допомоги успішно пересадили нирки загиблого 38-річного чоловіка трирічній пацієнтці.

Також донорські органи киянина врятували крім дівчинки ще трьох людей. Про це 11 грудня засновниця Всеукраїнської платформи донорства Ірина Заславець розповіла у своєму Facebook.

За її словами, напередодні до КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги" доставили чоловіка з тяжкою черепно-мозковою травмою, врятувати якого медики не змогли - консиліум лікарів діагностував смерть мозку.

Дружина і вагітна сестра загиблого дали згоду використовувати його органи для донорства.

"Так він, помираючи, став спасителем чотирьох людей", - розповіла Заславець.

У Києві лікарі вперше посмертно пересадили донорську нирку дитині (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

Троє з них - пацієнти Національного інституту хірургії та трансплантології імені А. А. Шалімова. 3-річна дівчинка і 50-річний житель Київської області отримали по нирці, печінку пересадили 59-річному чоловікові.

"Що ж до серця - тут теж несподіванка. Від опівночі воно б'ється в грудях 34-річного чоловіка. Кілька років він страждав на дилатаційну кардіоміопатію, м'яз розтягувався і не міг уже качати кров, без трансплантацій його час був дуже обмеженим, а він же лише кілька місяців, як став батьком!", - пише Заславець.

Вона також зазначила, що всі операції пройшли успішно.

Київські лікарі провели унікальну операцію з пересадки органів від померлого донора (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

Розповідаючи про трансплантацію органів для трирічної дівчинки, Заславець уточнила, що влітку у неї раптово розвинулася гостра ниркова недостатність.

"Перетоніальний діаліз був неефективним, показники були завищені в кілька разів. Час від часу маля змушені були підключати до гемодіалізу, але в такому віці це дуже і дуже погано. Як не прикро говорити, але шанси такої дитинки на нормальне життя були мізерними. Але це вже не має значення. Вночі фантастичний Владислав Закордонець з командою видалили вражені інфекцією нирочки, катетер і встановили дівчинці донорську нирку. Вона працює. Мама, кажуть лікарі, "у шоці". Жінка досі не вірить, що це сталося насправді. І її можна зрозуміти", - йдеться у публікації.

Операцію по пересадці органів провели київські хірурги лікарні швидкої допомоги (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

"Світла пам'ять донору... Глибокі співчуття родині... Спасибі за ваше найскладніше в життя рішення, яке подарувало надію іншим. Колись в Індії батько загиблого хлопця сказав: "мій син живе, поки б'ється його серце". Сподіваюся, розуміння того, що серце чоловіка і брата продовжує битися, хоча б трішки применшить ваше горе...", - зворушливо звернулася вона до сім'ї киянина, який після своєї смерті врятував чотирьох людей.

Органи донора посмертно пересадили дівчинці та трьом дорослим пацієнтам (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

Раніше ми писали про те, що глава МОЗ України Максим Степанов розкрив перші подробиці проекту з трансплантації органів.

Нагадаємо також, що нещодавно у Черкасах провели незвичайну операцію, для якої мати стала донором заради майбутнього свого сина.