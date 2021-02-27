Українка врятувала чотирьох людей після своєї смерті: вражаюча історія

В Україні знову провели операцію з пересадки донорських органів посмертно, в результаті чого нові серце, дві нирки та печінку отримали чотири людини, разом з можливістю повернутися до нормального життя.

Про це розповіла член наглядової ради благодійної організації "Твоя опора" Ірина Заславець у своєму Facebook .

Донором стала 44-річна жінка з Києва, яка померла від повторного інсульту.

"Перший раз він вразив її рік тому, тоді пацієнтку вдалося врятувати, цього разу, на жаль, ні. Операція не допомогла. За жахливим збігом обставин, не так давно від інсульту померла її мама", - пише Ірина.

Після того, як консиліум лікарів констатував смерть мозку у жінки, її дочка та зять дали згоду на донорство.

Одна нирка померлої киянки дісталася 24-річної дівчини з Маневицького району на Волині. Вона сирота, виховує 5-річну доньку. У молодої мами 4 роки тому відмовили нирки, і відтоді вона перебувала на діалізі.

Нова нирка дівчини запрацювала просто на операційному столі. Орган пересаджували місцеві лікарі разом з трансплантологом Національного Інституту хірургії та трансплантології імені А. А. Шалімова Владиславом Закордонцем.

Другу нирку отримав 52-річний чоловік з Бердичева, в якого була хронічна хвороба нирок. Останні 9 місяців він перебував на замісній нирковій терапії.

Нове серце забилося в грудях чоловіка з Турійського району на Волині. Він кілька років страждав від дилатаційної кардіоміопатії - серце вже не могло перекачувати кров і було збільшено в кілька разів. Пересаджувати орган місцевим лікарям допомагала команда з Інституту Шалімова на чолі з кардіохірургом Артуром Габрієляном.

Печінка дісталася пацієнту в Києві. Оперувала команда Інституту під керівництвом Олександра Гриненка.

Лікарі в Україні пересадили органи донора посмертно чотирьом пацієнтам (фото: facebook.com/irina.zaslavets)

"Це вже четверта в Україні трансплантація печінки за цей місяць: Львів, Київ, Запоріжжя. Також цього року уже пересаджено три серця, а ще - 17 нирок, вісім із яких - посмертно. Вперше за багато останніх років кількість посмертних трансплантацій переважає над родинними - 15 із 24!" - йдеться у публікації.

Органи киянки після смерті пересадили чотирьом пацієнтам (фото: facebook.com/irina.zaslavets)