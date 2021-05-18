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Відео наслідків смертоносного циклону в Індії: повалені дерева, зірвані дахи та потоп

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Індія , Вівторок 18 травня 2021 12:51
Відео наслідків смертоносного циклону в Індії: повалені дерева, зірвані дахи та потоп Колаж РБК-Україна: в Індії вирує руйнівний циклон
Автор: Styler

Циклон Тауктає в Індії забрав життя щонайменше 12 осіб та завдав величезних руйнувань. Такого стихійного лиха в цій країні не було більше ніж двадцять років.

Місцеві жителі почали викладати у соцмережі шокуючі фото та відео наслідків негоди, які можна подивитися в нашому матеріалі нижче.

На відео видно, як надзвичайно сильні пориви вітру ледь не зносять великі дерева, а шторм такий сильний, що вода заливає дороги.

Ба більше, вода заливає подвір'я будинків, ледь не зносячи колони. Людям доводиться переходити вулицю по пояс у воді.

Відео наслідків смертоносного циклону в Індії: повалені дерева, зірвані дахи та потопВідео наслідків смертоносного циклону в Індії: повалені дерева, зірвані дахи та потопВідео наслідків смертоносного циклону в Індії: повалені дерева, зірвані дахи та потоп

Фото: наслідки стихії у Індії (twitter.com/themrpofficial)

Також сильний вітер здійняв піщану бурю, яка практично заблокувала видимість дороги.


Ще один місцевий житель поділився відео, як потужний вітер зірвав дах з будинку та повалив його на припаркований поруч автомобіль.

Місцями повалені дерева також заблокували рух дорогою не лише для авто, а навіть для пішоходів.

Нагадаємо, попередній потужний циклон в Індії був у травні 2020 року. Тоді циклон Амфан забрав життя майже сотні людей та завдав великої матеріальної шкоди.

Зауважимо, що на Україну насувається сильна гроза.

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