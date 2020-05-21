"Небачена катастрофа": кількість жертв циклону "Амфан" в Індії та Бангладеш перевищила 80 осіб

Фото: наслідки циклону "Амфан" в регіоні (twitter.com Sagnikspeak)

Кількість загиблих, ймовірно, продовжить збільшуватися

Кількість смертей внаслідок тропічного циклону "Амфан", який обрушився на східну Індію та Бангладеш, продовжує зростати. Відомо вже про понад 80 жертв стихії.

Про це повідомляє Independent.

За інформацією місцевих чиновників, циклон забрав життя щонайменше 82 людей.

Головний міністр індійського штату Західна Бенгалія Мамата Банерджі зазначила, що вона "ніколи раніше не бачила такої катастрофи". Мільйони жителів були евакуйовані напередодні шторму, який завдав величезної шкоди вздовж берегової лінії, в регіоні Сундарбан і в столиці штату Калькутті.

Бенерджі також уточнила, що лише в штаті Західна Бенгалія налічується щонайменше 72 жертви. У Бангладеші заявили про щонайменше 10 загиблих. Сьогодні вранці повідомлялося про 20 загиблих у всьому регіоні.

Про наближення до берегів Індії і Бангладеш циклону "Амфан" повідомлялося два дні тому. Кліматологи називали шторм одним з найсильніших за десятиліття. Прогнозувалося, що пориви вітру будуть досягати 240 км/год з збільшенням до 265 км/ч.

Незважаючи на те, що шторм виявився слабшим за прогнози, "Амфан" викликав величезні руйнування в регіоні. Сила вітру досягала 170 км/год: стихія трощила дерева, електричні опори, стіни і дахи будинків.

Автор: Роман Калиниченко