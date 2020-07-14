На відео показали номер за 100 $на українському курорті: дві кімнати і балкон

У мережі показали готель у Затоці (колаж РБК-Україна)

Український турист розповів про відпочинок в Затоці

Український турист вирішив показати, який номер у Затоці можна зняти, якщо сім'я не обмежена в бюджеті. Як відомо, зараз на курорті під Одесою в самому розпалі туристичний сезон та власники житла чекають своїх постояльців.

Так, на YouTube-каналі "Кримський одесит" опубліковано відео з готелю "Грація" у Затоці. Двокімнатний номер для сім'ї там коштує 100 доларів за добу.

Сам номер складається з великої спальні з двомісним ліжком, в іншій кімнаті - двоповерхове ліжко для дітей, яка плавно перетікає в кухню: з холодильником, морозильником, плитою і повним набором посуду. У ванній - душова кабіна, раковина і туалет. З спальні є вихід на терасу, де стоїть стіл зі стільцями де можна посидіти ввечері.

В номері є кондиціонер, велика шафа купе, телевізор, сейф, також на сім'ю надали 9 рушників.

Відпочинок в Затоці за 100 доларів

Як ми раніше писали, блогер Євген Панюта проінспектував готелі Затоки і повідомив, що на курорті не так багато людей, а ціни на житло господарі знижувати не збираються.

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