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У мережі показали відео з популярного українського курорту: людей немає, ціни космічні

Затока, Понеділок 13 липня 2020 14:35
У мережі показали відео з популярного українського курорту: людей немає, ціни космічні
Відпочинок в Затоці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українці обурилися вартістю відпочинку в Затоці

Літо в Україні в самому розпалі, і в зв'язку з карантином все більше людей обирають місцеві курорти. Але, як виявилося, на узбережжі Чорного моря, а саме в Затоці не так вже багато туристів. Вся справа в тому, що номер на двох з кондиціонером і без кухні обійдеться в 45 євро, тобто 1300 гривень.

Про це у своєму відеоблозі повідомив мандрівник Євген Панюта, який їздить по Україні та робить огляди курортів.

Він зазначив, що на самому курорті холодно і немає людей. Також він зазначив, що вони з дружиною зупинилися в готелі "Ірина", який і пропонує відпочинок за такими цінами.

Відпочинок в Затоці за позахмарними цінами

Українці під відео обурилися такими цінами. Вони відзначають, що на самому курорті брудно і він не коштує таких грошей.

  • Був у Затоці два попередніх роки, минулий рік враження не дуже. Перетворили Затоку в смітник, все брудно. Якась частина туристів в Затоці білоруси, цим і можна пояснити відсутність туристів.
  • Затока - це не чисте море, а домішка лиману! Вода не солона як в Чорному морі. Так так так, КОМАРІ!!!!! ВЕЛИЧЕЗНІ !!!!! Це візитка Затки - там все в очеретах.!!!!! Людей немає, а ціни тримають! За що 1300? Найпростіший номер без своєї кухні, нормальної шафи столу, тумбочок, примітивний санвузол.
  • Вчора приїхала з Затоки, станція Лиманська, медуз вранці не було взагалі, в обід дуже багато і маленькі.

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті промайнуло два смерчу.

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